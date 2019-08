Casio va lancer la deuxième série de modèles EDIFICE, fruit d'une collaboration avec Honda Racing et l'équipe de la Scuderia Toro Rosso F1

Les chronographes de l'équipe de la ­Scuderia Toro Rosso Formule 1 (EQB-1000TR et EFR-S567TR) ont un profil très fin et ont été développés en collaboration avec l'équipe de la Scuderia Toro Rosso, qui participe aux courses automobiles de premier rang mondial.

Les nouvelles montres Honda Racing en édition limitée ont été créées conjointement avec HRD Sakura, un centre de recherche qui développe des technologies pour les sports mécaniques à quatre roues de Honda.

Dans le cadre du développement du nouveau chronographe, Honda a fourni un alliage spécial, l'aluminure de titane, utilisé dans les soupapes de ses moteurs, pour la lunette. La surface de la lunette a également été peaufinée par le biais d'un traitement au carbone amorphe adamantin (DLC). Le DLC est également utilisé à l'intérieur des groupes moteurs Honda, pour augmenter la dureté de la surface. Cette finition se traduit par une lunette présentant une résistance exceptionnelle aux rayures. L'EQB-1000HRS est doté d'un bracelet de montre rouge en polymère Kevlar®, enserré entre deux couches de tissu Cordura®, qui correspond à la couleur de la marque Honda.

Les nouveaux EQB-1000HRS et EQB-1000HR sont tous deux basés sur l'EQB-1000, un chronographe à profil mince, doté d'un système d'alimentation de technologie Tough Solar et d'une connectivité via smartphone.

Les cadrans arborent un motif dégradé de noir à rouge, qui symbolise le moment de la combustion dans un cylindre moteur. Le logo Honda Racing figure sur le cadran et le dos du boîtier des deux modèles et sur le bracelet de l'EQB-1000HRS. Ces modèles haut de gamme sont présentés dans un emballage spécial qui s'accompagne d'une carte comportant des photos du groupe moteur Honda et de la voiture de course de la Scuderia Toro Rosso Formule 1.

Les chronographes Scuderia Toro Rosso en édition limitée (EQB-1000TR et EFR-S567TR) ont été conçus à partir de la voiture de Formule 1 édition 2019. Calqués sur la palette de couleurs qui capte l'attention de la voiture de course, à savoir bleu, rouge et argent, les deux modèles, exception faite de la lunette et des cadrans insérés, sont en fibre de carbone, ce qui est essentiel dans les voitures de course d'aujourd'hui.

Le cadran et le dos du boîtier arborent le logo de l'équipe, et le cadran encastré en position 9 heures porte l'image d'un taureau, le symbole de l'équipe, qui procure une sensation particulière et en fait un trésor que l'on a envie de posséder.

Le nouveau modèle offre non seulement une synchronisation précise de l'heure qui peut être effectuée via une connexion à une application pour smartphone, mais il a aussi l'heure universelle. L'utilisateur peut voir l'heure à deux endroits différents, dans le cadran principal et dans le cadran inséré, en choisissant parmi près de 300 villes. Cette caractéristique est un incontournable pour les pilotes de la Scuderia Toro Rosso, qui font des compétitions dans le monde entier.

Le nouvel indicateur de dernier tour affiche la différence avec la durée du tour précédent sur le cadran inséré, dans une plage allant de moins cinq à plus une seconde. La fonction chronomètre a également été améliorée et les heures enregistrées peuvent être téléchargées dans l'application smartphone. Puisque 200 durées de tour peuvent être sauvegardées et mesurées au 1/1000e de seconde près, le chronographe permet de gérer les temps détaillés pendant la course.

L'EFR-S567TR est basé sur le chronographe en métal EFR-S567D. Une plaque en fibre de carbone a été superposée sur la lunette métallique, et une bande verticale rouge symbolisant l'équipe orne le cadran. Pour garantir la visibilité, le verre saphir a été utilisé pour le verre, qui est résistant aux rayures, y compris dans des conditions d'utilisation difficiles.

Caractéristiques techniques

EQB-1000HR/ 1000HRS

Étanchéité 100 mètres Caractéristiques techniques de communication Norme de communication Bluetooth® à faible consommation d'énergie Portée du signal Jusqu'à 2 mètres (peut varier en fonction de l'environnement) Chronomètre Précision de 1 seconde ; capacité de mesure : 23:59'59 ; modes de mesure : temps écoulé, mémoire de 200 tours, indicateur de dernier tour de piste Alarme 1 alarme quotidienne indépendante Autres caractéristiques techniques Fonction Smartphone Link (temps universel : plus de 300 villes,

réglage automatique de l'heure, réglage facile de la montre), Phone Finder, correction manuelle automatique (heure, minute et aiguille des secondes), affichage du jour et de la date, calendrier automatique complet, indicateur du niveau de charge de la batterie, double affichage de l'heure Source d'alimentation Système d'alimentation Tough Solar (système de recharge solaire) Fonctionnement continu Près de 19 mois avec la fonction d'économie d'énergie* ON après la charge complete * Économie d'énergie après un certain temps dans un endroit sombre Taille du boîtier 49,9 × 45,6 × 8,9 mm Poids total EQB-1000HRS : environ 64 g EQB-1000HR : environ 130 g

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co, Ltd. se fait sous licence.

EQB-1000TR

Étanchéité 100 mètres Caractéristiques techniques de communication Norme de communication Bluetooth® à faible consommation d'énergie Portée du signal Jusqu'à 2 mètres (peut varier en fonction de l'environnement) Chronomètre Précision de 1 seconde ; capacité de mesure : 23:59'59 ; modes de mesure : temps écoulé, mémoire de 200 tours, indicateur de dernier tour de piste Alarme 1 alarme quotidienne indépendante Autres caractéristiques techniques Fonction Smartphone Link (temps universel : plus de 300 villes,

réglage automatique de l'heure, réglage facile de la montre), Phone Finder, correction manuelle automatique (heure, minute et aiguille des secondes), affichage du jour et de la date, calendrier automatique complet, indicateur du niveau de charge de la batterie, double affichage de l'heure Source d'alimentation Système d'alimentation Tough Solar (système de recharge solaire) Fonctionnement continu Près de 19 mois avec la fonction d'économie d'énergie* ON après la charge complete * Économie d'énergie après un certain temps dans un endroit sombre Taille du boîtier 49,9 × 45,6 × 8,9 mm Poids total Environ 62 g

EFR-S567TR

Étanchéité 100 mètres Précision à une température normale ± 20 secondes par mois Chronomètre Chronomètre 1 seconde ; capacité de mesure : 0'00"~29'59" ; temps intermédiaire Autres caractéristiques techniques Indicateur de date Durée de vie de la batterie 5 ans avec SR927SW Taille du boîtier 50,5 × 45,6 × 9,5 mm Poids total Environ 135 g

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co, Ltd. se fait sous licence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964239/Casio_Honda_Racing_Limited_Edition.jpg

SOURCE Casio Computer Co., Ltd.