Casio va lancer la montre MT-G avec lunette en carbone multicouche et multicolore

La lunette de la MTG-B2000XMG est fabriquée selon un nouveau procédé de stratification aléatoire de fibres de carbone et de verre coloré, à partir desquelles la lunette est taillée. Ce procédé permet d'obtenir une lunette multicolore avec un motif multicouche, exprimant la magnifique coloration mystique de la Rainbow Mountain, qui présente des strates de différentes couleurs créées par l'oxydation de minéraux accumulés au fil du temps par l'activité volcanique et le mouvement tectonique. Aucune montre ne se ressemble, chacune révélant un motif multicouche totalement unique à l'endroit où la lunette est taillée. Un placage ionique (IP) coloré orne les composants de la montre, de l'IP arc-en-ciel sur le bord intérieur de la lunette, à l'IP or rose de la boucle et de la boucle du bracelet, en passant par l'IP bleu clair et violet des vis avant, des boutons et du remontoir. Le design multicolore du visage complète les teintes de la lunette.