Casio va lancer la PRO TREK avec des plastiques issus de la biomasse et un écran LCD à double couche

Casio démontre son engagement envers le développement de produits respectueux de l'environnement en fabriquant le boîtier, le fond du boîtier, le bracelet et la lunette rotative avec des plastiques issus de la biomasse*, utilisant des matières premières dérivées de graines de ricin et de maïs. Produits à partir de ressources renouvelables, les plastiques issus de la biomasse devraient favoriser le passage à des économies circulaires et réduire les émissions de CO 2 . La lunette, qui est plus sujette aux chocs que les autres pièces, est fabriquée dans un plastique de biomasse nouvellement développé, encore plus résistant.

*Les plastiques issus de la biomasse ne sont pas utilisés dans le bracelet métallique de la PGR-340T.

Le système de charge Tough Solar convertit efficacement la lumière des lampes fluorescentes et d'autres sources pour alimenter la montre, éliminant ainsi la nécessité de remplacer régulièrement la pile.

Les nouvelles montres sont conçues pour être faciles à utiliser lors de la pratique de l'alpinisme, du trekking et d'autres activités de plein air. Elles offrent une grande lisibilité grâce à un écran LCD à double couche. La couche LCD inférieure affiche l'heure et les différentes mesures, tandis que la couche supérieure affiche le cadran bleu de la boussole en grand format. La lunette rotative permet également d'enregistrer facilement les indications de la boussole. Pendant ce temps, les attaches mobiles permettent de poser le boîtier et le bracelet de la montre à plat sur une carte en papier pour permettre aux utilisateurs de vérifier leur position actuelle et de tracer leur itinéraire. Les nouvelles montres permettent de mesurer facilement les relevés de la boussole, la pression barométrique, la température et l'altitude en appuyant sur un bouton.

Modèle Couleur Bracelet PRG-340-1 Noir Plastiques issus de la biomasse PRG-340-3 Kaki Plastiques issus de la biomasse PRG-340T-7 Argenté Alliage de titane

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1866442/PRG_340_KV_JP_WIDE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1866443/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1866444/image_3.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.