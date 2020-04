Casio va lancer un modèle en collaboration avec Honda Racing pour célébrer le 20e anniversaire d'EDIFICE

Honda Racing regroupe les activités de sport automobile exercées par Honda Motor Company, Ltd. dans le monde entier. La société occupe le devant de la scène au titre de fournisseur de blocs d'alimentation, depuis 2018, pour l'équipe de Formule 1 Scuderia AlphaTauri, dont Casio EDIFICE est également un sponsor. Le nouveau modèle de montre scelle la troisième collaboration entre Honda Racing et EDIFICE, deux sociétés possédant des racines au Japon et partageant une même passion pour les technologies de pointe.

La nouvelle ECB-10HR présente un design rouge et noir, couleurs de l'uniforme des équipes de Honda F1 qui soutiennent l'écurie de Formule 1 Scuderia AlphaTauri lors des courses, agrémenté de touches d'or marquant la célébration du 20e anniversaire d'EDIFICE. Le cadran et le boîtier de couleur noire sont en carbone, matériau également souvent utilisé dans les sports automobiles à l'heure actuelle, tandis que le logo Honda Racing, le bracelet en cuir véritable et le chiffre « 20 » figurant sur la lunette pour fêter le 20e anniversaire sont rouges. Le logo EDIFICE, le bord intérieur de la lunette et les aiguilles des cadrans encastrés sont sertis d'or pour souligner la célébration.

Ce nouveau modèle se base sur la ECB-10, dont les caractéristiques ont été développées après consultation de l'équipe de course de Formule 1 Scuderia AlphaTauri. Le logo Honda apparaît sur toutes les montres et les formules spéciales. Avec le texte « 20th Anniversary EDIFICE » gravé sur l'arrière du boîtier, la montre incarne encore davantage la vision du monde de Honda Racing et l'esprit de célébration du 20e anniversaire d'EDIFICE.

Montre de collaboration EDIFICE

