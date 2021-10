Casio veröffentlicht zweite Kanoa Igarashi Signature G-SHOCK

TOKIO, 1. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die neueste Ergänzung der G-LIDE Linie von Uhren für Extremsportarten an, die Teil der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK sind. Die neue GBX-100KI ist das zweite Signature-Modell, das vom Profi-Surfer Kanoa Igarashi unterstützt wird.

Igarashi begann im Alter von drei Jahren zu surfen. Seitdem hat er eine Reihe von großen Surfwettbewerben gewonnen und ist heute ein Weltklasse-Profisurfer, der auf der World Surf League (WSL) Championship Tour an der Spitze des Sports steht.