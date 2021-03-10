Casio выпускает новейшую модель часов семейства G-SHOCK с использованием титанового сплава

Внешние компоненты часов модели GMW-B5000TR выполнены с использованием нового титанового сплава конструкционной марки TranTixxii™. Этот новый титановый сплав, олицетворяющий неуклонное стремление Casio к созданию передовых материалов для семейства G-SHOCK, разрабатывался совместно с Nippon Steel Corporation на протяжении шести лет в рамках научно-исследовательского проекта. Этот специальный сплав примерно вдвое превосходит по твердости чистый титан, полностью сохраняя при этом такие свойства последнего, как легковесность, коррозионная стойкость и гипоаллергенность. Эта повышенная твердость позволяет получать зеркальное покрытие, сравнимое с нержавеющей сталью, на титановых изделиях, которые обычно с трудом поддаются обработке такого рода. Результатом этого стала первая титановая модель семейства G-SHOCK с безелем и ремешком, отполированными до зеркального блеска.

Те же свойства, которые обеспечивают возможность получения зеркального покрытия по типу нержавеющей стали, позволяют также достичь новой выразительности, подчеркивающей красоту ионного покрытия. Компания Casio использовала преимущества этой передовой технологии производства материалов для создания своих первых цельнометаллических часов с многоцветным ионным покрытием. Позолоченный корпус имеет полихроматическое ионное покрытие отдельных сегментов ремешка и кнопок красного, светло- и темно-серого, золотистого и только что разработанного темно-синего оттенков, что придает этой металлической модели задор, свойственный дизайну G-SHOCK. Многоцветный циферблат усиливает ощущение легкости.

Модель GMW-B5000TR оснащается функционалом Smartphone Link для автоматической коррекции времени, отображения всемирного времени и применения многих других простых в использовании функций. Принципиально новый дизайн сочетается с исключительной практичностью, достигаемой благодаря оригинальной системе питания Casio Tough Solar, приему радиоволн Multiband 6 и светодиодной подсветке, функционирующей в автоматическом режиме.

TranTixxii™

Титановые материалы марки TranTixxii™, созданной совместно с Nippon Steel Corporation и партнерскими компаниями, позволяют проявить превосходные эстетические свойства, достигаемые за счет применения технологии изготовления материалов, ставшей результатом использования знаний и опыта, накопленных компанией Nippon Steel в процессе ее деятельности в сталеплавильной отрасли. Nippon Steel — третий по размеру производитель нерафинированной стали в мире и крупнейший производитель стали в Японии.

Фирменное словосочетание Tran Tixxii™ является товарным знаком компании NIPPON STEEL CORPORATION. Любое использование таких знаков компанией Casio Computer Co., Ltd. осуществляется согласно лицензии.

Официальный сайт G-SHOCK: https://world.g-shock.com/

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SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD