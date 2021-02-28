Casio выпустит новую модель часов серии MT-G в стиле «Синий Феникс»

В своих часах семейства G-SHOCK компания Casio стремится к достижению художественной выразительности принципиально новыми методами, используя приемы CMF-дизайна, представляющего собой сочетание цветов, материалов и отделки поверхностей. В последние годы наручные часы семейства G-SHOCK с металлической конструкцией вызывали воодушевление на рынке. Casio продолжает развивать линейку своих моделей с металлической конструкцией, используя технологии ионного напыления и лазерной гравировки, а также новые материалы для создания абсолютно неповторимого дизайна, соответствующего фирменному стилю G-SHOCK.

Новая модель MTG-B2000PH имеет радужное ионное покрытие на безеле и корпусе, а также многоцветный циферблат с орнаментом в форме Синего Феникса — птицы из восточной мифологии, которая, согласно преданию, приносит хорошие вести. Безель имеет независимую конструкцию, отделенную от корпуса. Для достижения мистической окраски с кажущимся переплетением бесчисленных оттенков, поверх бледно-голубого ионного покрытия — поперек безеля и вдоль корпуса — нанесены слои с градацией от желтого до красного, что вызывает ассоциации с полыхающими языками пламени. Едва уловимые цветовые переливы радужного ионного покрытия предполагают, что каждый экземпляр этих часов уникален — ни один из них не похож на другой. В оформлении циферблата также используется акцент на некоторые оттенки в многоцветной палитре, в частности розовый и оранжевый. Полупрозрачный ремешок темно-синего цвета оттеняет оформление самих часов за счет блистательного образа Синего Феникса.

Пленительный дизайн этих часов дополняется великолепной функциональностью. Она включает в себя не только радиосинхронизацию, но и автоматическую корректировку времени при сопряжении со смартфоном через специальное приложение. Эти функции обеспечивают исключительное удобство: часы автоматически подстраиваются под местное время при смене часовых поясов без необходимости каких-либо действий со стороны пользователя.

Официальный сайт G-SHOCK: https://world.g-shock.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1444459/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1444460/image2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD