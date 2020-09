Casio wprowadza modele zegarków EDIFICE powstałe w ramach współpracy ze Scuderia AlphaTauri

Casio jest oficjalnym partnerem Scuderia Toro Rosso od 2016 r. EQB-1100AT, ECB-20AT, modele powstałe we współpracy z zespołem są pierwszymi od czasu, kiedy zmienił on nazwę na Scuderia Alpha Tauri, co miało miejsce w tym sezonie. Na tarczach zegarków znajduje się cieniowany wzór w kolorach granatowym i białym, które są jednocześnie barwami zespołu Scuderia Alpha Tauri, a granat jest także kolorem marki EDIFICE. Model ECB-20AT składa się z koperty w granatowym kolorze i paska. Obydwa modele posiadają inskrypcję z logo zespołu na tarczy, z tyłu koperty i na pasku, co stanowi element designu, który wyraża wizję Scuderia Alpha Tauri.

Model EQB-1100AT charakteryzuje się cienką kopertą o grubości 9,6 mm oraz ośmiokątnym bezelem z włóknem węglowym, które jest powszechnie stosowane w sportach motorowych. Zegarek może jednocześnie pokazywać czas z dwóch miast. Model ECB-20AT wyposażono w funkcję Schedule Timer pokazującą powiadomienia z kalendarza, a także w skórzany pasek z inskrypcją logo zespołu. Tarcze obydwu zegarków wykonano z odpornego na zarysowania kryształu szafirowego, wystarczająco twardego, aby mogli z niego korzystać mechanicy zespołu F1. Czas w zegarkach można automatycznie ustawiać z pomocą specjalnej aplikacji na smartfona. Obydwa modele posiadają inskrypcję z logo zespołu na tarczy, z tyłu koperty i na pasku, co stanowi element designu, który odzwierciedla wizję Scuderia Alpha Tauri. Są to modele specjalne powstałe we współpracy z zespołem Scuderia Alpha Lauri, wyposażono je w funkcje przydatne dla członków zespołu, którzy podróżują po świecie i muszą mieć wszystko zaplanowane co do minuty.

Scuderia Alpha Tauri

Scuderia Alpha Tauri to włoski zespół wyścigowy skupiający obiecujących młodych kierowców, który do bieżącego sezonu funkcjonował jako Scuderia Toro Rosso. Zespół wnosi do wyścigów młodzieńczą energię, auta wyścigowe wyposażone w wyjątkowe innowacje technologiczne i pełną pasji pogoń za prędkością na torze Formuły 1. Firma Casio jest przekonana, że te cechy doskonale wpisują się w koncepcję marki EDIFICE, dlatego od 2016 r. jest oficjalnym partnerem zespołu.

