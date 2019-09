Castelo de Highclere, cenário de Downton Abbey, já está disponível para reservas na Airbnb

LONDRES, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Castelo de Highclere, cenário de Downton Abbey, já está disponível para uma hospedagem única na vida, através da Airbnb apenas. Por apenas uma noite, o Castelo de Highclere irá abrir suas portas para dois hóspedes, proporcionando a eles uma oportunidade de imergir na icônica locação de Downton Abbey e descobrir como pode ter sido a vida dos Crawleys.

Os hóspedes serão tratados como realezas durante sua estada, com o conde e condessa de Carnarvon os convidando para uma noite exclusiva de coquetéis no salão, seguidos de um jantar tradicional da sala de jantar cerimonial, que será servido pelo mordomo do Castelo de Highclere. Depois do jantar, o café será servido na biblioteca, antes de os hóspedes se retirarem para um dos principais quartos do castelo, com banheiro exclusivo e vistas dos mais de 400 hectares de parque com gramados e arvoredos.

Antes de partir, no dia seguinte, os hóspedes tomarão um delicioso café da manhã e, em seguida, farão uma turnê privada pelas amplas dependências do Castelo de Highclere. O castelo em si tem 9.300 m2 e o total de 300 cômodos. Em toda a propriedade, as dependências são decoradas e mobiliadas de forma opulenta, com cada detalhe fornecendo uma percepção única da história do Castelo de Highclere. Os hóspedes terão a oportunidade de explorar salas icônicas, tais como a sala de estar, ou relaxar em um dos quartos da galeria, seguindo os passos de reis e rainhas.

Em celebração ao evento cinematográfico Downton Abbey, a inscrição para reserva da propriedade será aberta em 1º de outubro de 2019, às 12h BST (horário de verão britânico).

A Lady Carnarvon, anfitriã na Airbnb, declarou: "É um grande privilégio e prazer chamar o Castelo de Highclere de lar e estou muito satisfeita por poder compartilhá-lo através da Airbnb para uma estada verdadeiramente única. O Castelo de Highclere pertence à família Carnarvon desde 1679 e tem uma história incrivelmente rica. Sou apaixonada pelas histórias e tradições do Castelo de Highclere e estou ansiosa para dar as boas-vindas aos futuros hóspedes".

A gerente geral da Airbnb na Europa Setentrional, Hadi Moussa, declarou: "Estamos muito satisfeitos por poder oferecer aos fãs a experiência suprema de Downton Abbey, através dessa hospedagem única na vida no Castelo de Highclere. Na Airbnb, somos apaixonados por ofertas de experiências de viagem únicas e inesquecíveis a nossa comunidade e estamos certos de que nossos hóspedes terão uma experiência mágica aos se hospedar na icônica locação de Downton Abbey".

Regras da casa:

animais de estimação não são permitidos, mas há nove cães amigáveis no local;

é proibido fumar;

todos os jornais devem ser passados a ferro;

um mordomo por pessoa, rigorosamente;

traje de coquetel a rigor para o jantar;

boatos restritos ao andar térreo apenas;

hospedagem apenas no meio de semana, porque, afinal, "o que é um fim de semana?"

Informações sobre reservas

Para ver o Castelo de Highclere, cenário de Downton Abbey, na Airbnb, visite airbnb.com/downtonabbey.

O Castelo de Highclere só estará disponível para hospedagem de dois hóspedes por uma noite, em 26 de novembro de 2019, ao custo inclusivo de £ 150. As oportunidades de reserva serão abertas em 1º de outubro de 2019, às 12h BST (horário de verão britânico).

Para celebrar essa oferta especial, a Airbnb irá fazer uma doação à Federação Internacional Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Sobre a Airbnb

Fundada em 2008, a Airbnb existe para criar um mundo em que qualquer um pode se sentir parte de qualquer lugar, fornecendo viagens saudáveis, que sejam locais, autênticas, diversificadas, inclusivas e sustentáveis. A Airbnb alavanca tecnologia de forma única para empoderar economicamente milhões de pessoas de todo o mundo para liberar e monetizar seus espaços, paixões e talentos, para se tornarem empreendedores da hospitalidade. O mercado de alojamento da Airbnb fornece acesso a mais de 6 milhões de lugares únicos para as pessoas se hospedarem, em quase 100.000 cidades, em 191 países. Com experiências, a Airbnb oferece acesso sem precedentes a comunidades e interesses locais, através de mais de 40.000 atividades únicas, preparadas com maestria, operadas por anfitriões em mais de 1.000 mercados no mundo. A plataforma pessoa-a-pessoa da Airbnb beneficia todas as partes interessadas, como anfitriões, hóspedes, empregados e comunidades onde ela opera.

