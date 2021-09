Casumo-Spieler knackt Jackpot - gewinnt bei Slot-Spiel fast 7,6 Millionen Euro

IS-SWIEQI, Malta, 16. September 2021 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch, dem 21. Juli 2021, um 10:57 Uhr, hatte ein Casinospieler aus Finnland gerade erst ein Konto bei Casumo erstellt, als er die lebensverändernde Summe von 7.595.435 € gewann - und das gleich am nächsten Tag!

Einmal im Leben

Dem Spieler gelang es, innerhalb von 24 Stunden nach seiner Anmeldung insgesamt fast 7,6 Millionen Euro zu gewinnen. Er spielt das beliebte progressive Jackpot-Slot-Spiel Hall of Gods, das thematisch an die Wikinger angelehnt ist.

Einen derartigen Gewinn erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass ein Spieler einen progressiven Jackpot dieser Größenordnung bei Casumo gewinnen konnte. Seit dem Start des Online-Spielotheks im Jahr 2012 wurden über 11 progressive Mega-Jackpots von Casumo-Spielern gewonnen. Insgesamt wurde ein Betrag von weit über 35 Millionen Euro ausgezahlt.

Frühere Gewinne des progressiven Jackpots bei Casumo

September 2019 - 3.041.054,79 € bei einem 0,50 € Spin auf Joker Millions.

November 2017 - 6.373.373,03 £ bei einem 4.00 £ Spin auf Hall of Gods.

August 2017 - 2.767.467,00 £ bei einem 3.00 £ Spin auf Mega Fortune Dreams.

April 2017 - 4.621.607,81 € bei einem 1,00 € Spin auf Mega Fortune Dreams.

Informationen zu Casumo

Casumo ist eine der außergewöhnlichsten und innovativsten Online-Spielothek-Marken und Sportwetten-Betreiber in Europa. Seine Mission ist es, weiterhin an der Spitze der Innovation zu bleiben und ihren Spielern ein vielfältiges und dynamisches Spielerlebnis zu bieten, das ihnen wirklich etwas bedeutet. Heute gibt es Casumo in allen Kernmärkten, wozu Großbritannien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland, Spanien und Kanada zählen. Casumo Services Limited ist in Malta, Schweden, Spanien, Dänemark und dem Vereinigten Königreich lizenziert. Diese Lizenzen sind das Rückgrat der Geschäftstätigkeit und regulieren das Unternehmen, so dass es in der Lage ist, ein sicheres und geschütztes Glücksspielumfeld aufrechtzuerhalten und eine vollständig konforme Website anzubieten.

Casumo ist ein mehrfach preisgekröntes Online-Spielothek mit Sitz in Malta. Durch die Kombination von Social- und Real Money Gaming hat Casumo das weltweit erste Spielothek-Abenteuer geschaffen, bei dem der Spieler nicht nur Gewinne, sondern auch Punkte und Trophäen für jede gespielte Runde sammelt. Durch Design, Technologie und Innovation hat sich Casumo zu einer der markantesten und innovativsten Online- Spielothek-Marken und Sportwetten-Betreiber Europas entwickelt. Seit dem Start im Jahr 2012 ist Casumo weiterhin einer der am schnellsten wachsenden Online- Spielothek-Betreiber in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.casumo.com .

