Catalyst atualiza critérios de elegibilidade para o destacado prêmio Catalyst

NOVA YORK, 21 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O prêmio Catalyst — o cobiçado e distinto reconhecimento de diversidade, equidade e inclusão (DEI), em homenagem a iniciativas organizacionais inovadoras e impactantes que aceleram o avanço das mulheres por meio da inclusão no local de trabalho, está atualizando seus critérios.

Os novos critérios de elegibilidade reforçam a representação necessária de mulheres, particularmente das mulheres de grupos étnicos e raciais marginalizados, em nível executivo, para que as organizações reflitam as práticas das melhores empresas da categoria na criação de organizações equitativas.

Para o prêmio Catalyst 2023:

As mulheres devem representar pelo menos 20% dos líderes executivos do grupo 1 (os que estão a um ou dois níveis de reporte ao CEO ou sócio-gerente).

dos líderes executivos do grupo 1 (os que estão a um ou dois níveis de reporte ao CEO ou sócio-gerente). Para iniciativas com sede em qualquer região onde seja legal coletar dados sobre raça/etnia:

Deve haver uma mulher de um grupo étnico ou racial marginalizado no Conselho de Administração ou no grupo 1.

no Conselho de Administração ou no grupo 1.

Além disso, em empresas cujo grupo 1 excede 20 pessoas, 5% dos funcionários do grupo 1 devem ser mulheres de grupos étnicos ou raciais marginalizados.

Apoiado pela pesquisa Catalyst sobre a importância da representação feminina em nível executivo, os novos critérios que exigem pelo menos 20% de representação das mulheres no grupo de alto escalão representam um aumento de 10% e refletem melhor os padrões que as empresas devem manter.

"O prêmio Catalyst reflete o progresso, não a perfeição, e mantém as empresas em um padrão de excelência. Hoje, estamos ampliando nossos padrões para manter o prêmio Catalyst à frente da diversidade, equidade e inclusão", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst. "Nossos novos requisitos garantem que as iniciativas vencedoras do prêmio Catalyst continuem a apresentar exemplos de casos reais de como criar locais de trabalho que atendam às mulheres e a todos."

Concedido anualmente a iniciativas no local de trabalho em todo o mundo desde 1987, o prêmio Catalyst já reconheceu 103 iniciativas de 91 organizações . As iniciativas vencedoras do prêmio Catalyst devem atender a um padrão mínimo de excelência e incluir parâmetros para avaliar o impacto. Uma vez qualificadas, as iniciativas passam por um processo de avaliação rigoroso com duração de um ano.

Os vencedores são reconhecidos na conferência anual de premiação e jantar do prêmio Catalyst, uma das maiores encontros de CEOs em todo o mundo, que também conta com a participação de milhares de líderes empresariais, executivos e profissionais de grupos DEI em todo o mundo.

A inscrição para a premiação de 2023 será postada no site da Catalyst no início de 2022. Saiba mais sobre o prêmio Catalyst.

# # #

Sobre a Catalyst

A Catalyst é uma organização global sem fins lucrativos, que trabalha com alguns dos CEOs mais poderosos do mundo e com importantes empresas para ajudar a construir ambientes de trabalho favoráveis às mulheres. Fundada em 1962, a Catalyst promove mudanças com pesquisas pioneiras, ferramentas práticas e soluções comprovadas para acelerar e conduzir as mulheres à liderança, porque o progresso para as mulheres significa progresso para todos.

Contatos:

Naomi R. Patton

vice-presidente de comunicações globais

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

Consultora de comunicações nos EUA

Catalyst

[email protected]

Francine Beck

Consultora de comunicações no Canadá

Catalyst

[email protected]

Frances Knox

Consultora de comunicações na região EMEA

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

FONTE Catalyst

Related Links

https://www.catalyst.org



SOURCE Catalyst