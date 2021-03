Catalyst dá as boas-vindas à CEO da Accenture, Julie Sweet, como nova presidente do Conselho

Sweet lidera o Conselho com oito novos membros do Conselho da Dow, Solvay Group, KPMG, The Guardian Life Insurance Company, Zoetis, Lockheed Martin, Chobani e BMO Financial Group

NOVA YORK, 22 de março de 2021 /PRNewswire/ --A Catalyst, especialista global em acelerar o progresso das mulheres por meio da inclusão no local de trabalho, dá as boas-vindas à CEO da Accenture, Julie Sweet, como nova presidente do Conselho e oito novos membros para o Conselho Administrativo.

Sweet, membro do Conselho em exercício, foi eleita presidente do Conselho no dia 18 de março. Ela substitui a ex-diretora do Conselho, presidente e CEO da Lockheed Martin, Marillyn Hewson. Ela também é a terceira mulher a presidir o Conselho. Sweet sucede Hewson e a Comissária da WNBA, Cathy Engelbert, a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora do Conselho da Catalyst.

Nomeada CEO da Accenture em setembro de 2019, Sweet atuou como CEO de negócios da Accenture na América do Norte. Ela é membro do Conselho Administrativo do Fórum Econômico Mundial e faz parte do Conselho Administrativo da Mesa Redonda de Negócios (Business Roundtable). Ela também foi eleita número 1 na lista de "Mulheres mais poderosas" da revista Fortune 2020.

"Tenho a honra de ser a nova presidente do Conselho da Catalyst e gostaria de agradecer a Marillyn Hewson por sua liderança e visão excepcionais", disse Sweet. "Este é um momento crucial para reconstruir e reimaginar o mundo em que vivemos e, ao fazer isso, podemos acelerar a igualdade de gênero em todos os segmentos de negócios e da sociedade. Espero colaborar com nossos novos membros do Conselho, juntamente com os líderes e apoiadores da Catalyst, para promover um futuro mais inclusivo e sustentável para todos."

Os novos nomeados, que se juntaram ao Conselho em janeiro e março, agregam uma ampla gama de experiências ao Conselho da Catalyst:

Jim Fitterling é presidente e CEO da Dow, que atua como patrocinador executivo da rede global de afinidade africana da Dow e é conhecido por seu trabalho de apoio à não discriminação LGBTQ+ e à igualdade no local de trabalho. Ele é membro do conselho consultor da Global Out Leadership e faz parte do Conselho da 3M , da Mesa Redonda de Negócios, da Associação Nacional de Fabricantes e do Conselho Americano de Química.

é presidente e CEO da Dow, que atua como patrocinador executivo da rede global de afinidade africana da Dow e é conhecido por seu trabalho de apoio à não discriminação LGBTQ+ e à igualdade no local de trabalho. Ele é membro do conselho consultor da Global Out Leadership e faz parte do Conselho da , da Mesa Redonda de Negócios, da Associação Nacional de Fabricantes e do Conselho Americano de Química. Ilham Kadri é CEO e diretora do comitê executivo do Solvay Group, membro do Conselho de Administração e atua nos Conselhos da A.O. Smith e da L'Oreal.

é CEO e diretora do comitê executivo do Solvay Group, membro do Conselho de Administração e atua nos Conselhos da A.O. Smith e da L'Oreal. Paul Knopp é presidente e CEO da KPMG LLP. Ele também atua nos Conselhos do Centro de Qualidade de Auditoria, executivos-chefe para fins corporativos, parceria para a cidade de Nova York e no Conselho empresarial EUA-Índia.

é presidente e CEO da KPMG LLP. Ele também atua nos Conselhos do Centro de Qualidade de Auditoria, executivos-chefe para fins corporativos, parceria para a cidade de e no Conselho empresarial EUA-Índia. Andrew McMahon é CEO e presidente da Guardian Life Insurance Company of America e membro do Conselho Administrativo da empresa. Ele também atua na diretoria do Conselho Americano de seguradoras de vida, da Partnership para a cidade de Nova York e para o Conselho Consultivo de seguros do estado de Nova York .

é CEO e presidente da Guardian Life Insurance Company of America e membro do Conselho Administrativo da empresa. Ele também atua na diretoria do Conselho Americano de seguradoras de vida, da Partnership para a cidade de e para o Conselho Consultivo de seguros do estado de . Kristin Peck é CEO da Zoetis e atua no Conselho Administrativo da empresa. Ela também faz parte da Mesa Redonda de Negócios e do Conselho Consultivo da Columbia Business School do Deming Center for Quality, Productivity and Competitiveness. Ela foi eleita empresária do ano da Fortune 2020.

é CEO da Zoetis e atua no Conselho Administrativo da empresa. Ela também faz parte da Mesa Redonda de Negócios e do Conselho Consultivo da do Deming Center for Quality, Productivity and Competitiveness. Ela foi eleita empresária do ano da Fortune 2020. James Taiclet é diretor do Conselho, presidente e CEO da Lockheed Martin. Anteriormente, atuou como diretor do Conselho, presidente e CEO da American Tower Corporation.

é diretor do Conselho, presidente e CEO da Lockheed Martin. Anteriormente, atuou como diretor do Conselho, presidente e CEO da American Tower Corporation. Hamdi Ulukaya é o fundador e CEO da Chobani. Ele fundou a Tent Partnership for Refugees e foi nomeado defensor eminente pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Ele também recebeu o Prêmio Oslo Business for Peace e foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time Magazine.

é o fundador e CEO da Chobani. Ele fundou a Tent Partnership for Refugees e foi nomeado defensor eminente pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Ele também recebeu o Prêmio Oslo Business for Peace e foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time Magazine. Darryl White é CEO do BMO Financial Group. Ele também atua como vice-presidente do Conselho Consultivo do Catalyst Canada.

Hewson, que foi eleita Presidente do Conselho em setembro de 2019, atuou no Conselho Executivo da Catalyst por sete anos. Durante seu mandato como presidente, ela ajudou a liderança da Catalyst a enfrentar a pandemia com sucesso e ofereceu suporte considerável à nossa pesquisa "Mulheres e o Futuro do Trabalho" por meio da Lockheed Martin.

"Tenho orgulho do trabalho significativo que realizamos juntos na Catalyst. Fortalecemos as oportunidades para as mulheres em todos os níveis e apoiamos as mulheres que já ocupam posições de liderança no local de trabalho", disse Hewson. "Ao olhar para o futuro da Catalyst sob a liderança de Julie Sweet em nosso destacado Conselho, estou confiante de que podemos continuar a expandir a esperança, a igualdade e o desenvolvimento da liderança para as mulheres."

O Conselho Administrativo da Catalyst trabalha em colaboração com um Conselho de Consultores para orientar a estratégia da organização, e com Conselhos Consultivos para operações no Canadá e na Europa.

"Marillyn tem sido um modelo de liderança inclusiva e, com coragem, ajudou a liderar a Catalyst nestes tempos conturbados", declarou a presidente e CEO da Catalyst, Lorraine Hariton. "Somos gratos por termos a incrível visão, energia e experiência de Julie para liderar nosso Conselho em direção ao futuro."

Sobre a Catalyst

A Catalyst é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha com alguns dos CEOs mais poderosos do mundo e com as principais empresas para ajudar a construir ambientes de trabalho favoráveis às mulheres. Fundada em 1962, a Catalyst promove mudanças com pesquisas pioneiras, ferramentas práticas e soluções comprovadas para acelerar e conduzir as mulheres à liderança, porque o progresso para as mulheres significa progresso para todos.

