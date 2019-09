Catalyst stellt auf der IFA 2019 in Berlin eine wasserdichte Hülle für das 10,5 Zoll große iPad Air und das iPad mini 5 vor

Die neuen iPad-Hüllen komplettieren das Sortiment des Unternehmens an Schutzlösungen für die neuesten iPad-Modelle, darunter die kürzlich eingeführte wasserdichte Hülle für das 11 Zoll und 12,9 Zoll große iPad Pro

BERLIN, 6. September 2019 /PRNewswire/ -- Catalyst, der preisgekrönte Hersteller der weltweit am besten schützenden und stilvollsten Hüllen und Accessoires für Smartphones und Elektronikgeräte, stellt auf der IFA 2019 in Berlin (Deutschland) die zu 100 Prozent wasserdichte Hülle für das 10,5 Zoll große iPad Air und das iPad mini 5 vor. Die wasserdichte 10,5-Zoll-Hülle für das iPad Air wird in einer neuen dynamischen roten Farbe präsentiert – zusätzlich zum traditionellen schwarzen Modell. Die neuen Hüllen erweitern das Angebot an Catalyst-Hüllen, die die neueste Reihe von Apples iPads mit einem Rundumschutz versehen, und folgen auf die kürzliche Einführung der wasserdichten Hülle für das 11 Zoll und 12,9 Zoll große iPad Pro.