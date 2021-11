Catapult wprowadza pierwsze w historii monitorowanie skuteczności bramkarzy, dając trenerom hokeja na lodzie 360-stopniowy obraz każdego zawodnika

„Pozycja bramkarza jest niezwykle wyjątkowa w hokeju i jest to jedyny zawodnik, który gra przez cały mecz. Teraz po raz pierwszy trenerzy i zawodnicy mogą dokładnie przeanalizować pracę wykonywaną na tej pozycji, wykraczającą poza czas spędzony na lodzie - powiedział Will Lopes, dyrektor generalny firmy Catapult. - Dokładność i niepowtarzalność danych, jakich dostarcza to nowe rozwiązanie, umożliwi ekipom skuteczniejsze zarządzanie sprawnością zdrowotną swoich bramkarzy i wreszcie uzyskanie kompleksowego obrazu pracy, jaką wykonują".

Najnowsze rozwiązanie Hockey Goalie Analytics zostało opracowane bezpośrednio na podstawie obserwacji prowadzonych na treningach najbardziej elitarnych drużyn hokejowych na świecie, w tym sześciu drużyn National Hockey League. Analizę przeprowadzono na podstawie obserwacji wielu bramkarzy i oparto ją na ruchu 360° podczas 2924 różnych zdarzeń na lodzie.

Dzięki oprogramowaniu Hockey Goalie Analytics, trenerzy mogą wykorzystać obiektywne dane, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji charakterystycznych dla pozycji bramkarza. Wskaźniki dostępne obecnie dla trenerów i zawodników obejmują:

Odliczanie: liczba przeskoków bramkarza z nóg na kolana w pozycji blokującej;

Obciążenie bramkarza: obciążenie, jakiego doświadczył bramkarz w ciągu pojedynczego meczu;

Obciążenie bramkarza na minutę: obciążenie bramkarza przez okres trwania meczu, co obrazuje stosunkowy poziom intensywności pracy zawodnika;

Asymetria: Ilość i intensywność ruchów w lewym i prawym kierunku na lodzie.

„W ciągu ostatnich 10 lat liga bardzo się rozwinęła - od czasów, gdy bramkarze grali ogromną ilość meczów, do obecnych, bardziej zrównoważonych" - powiedział Matt Price, dyrektor ds. wytrzymałości i wydajności w NHL's Los Angeles Kings, który uczestniczył w wielomiesięcznych testach beta, mających na celu opracowanie nowej technologii. - Dysponowaliśmy ogólnymi wskaźnikami, takimi jak czas spedzony na lodzie, które pomogły nam rozpocząć dyskusję na temat tego, czego doświadczają nasi bramkarze, jednak rozwiązanie Catapult otworzyło kolejny poziom dialogu z dodatkiem bardziej szczegółowych informacji na temat ich unikalnych ruchów i wzorców gry. Pozwoliło to wynieść zarządzanie pracą zawodników na kluczowy dla naszego zespołu poziom".

Ten najnowszy produkt dołącza do rozwiązań Catapult z serii Ice Hockey, do których należą: Ice Hockey Skating Analytics oraz SMT Game Day Importer. Obecnie trenerzy hokeja na lodzie mają do dyspozycji jedno źródło informacji o wydajności każdego zawodnika na lodzie, bez względu na jego pozycję. Pozwala to na poprawę wyników drużyny i zapobiega przeciążeniom, które mogą powodować kontuzje. Nowe rozwiązanie Hockey Goaltender Analytics będzie dostępne od połowy listopada.

Catapult rozpoczęła współpracę z drużynami NHL ponad 15 lat temu, natomiast obecnie wspomaga zespoły na całym świecie, w tym kanadyjską drużynę hokeja na lodzie kobiet startującą w Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku.

Los Angeles Kings są członkiem Pacific Division w Konferencji Zachodniej NHL i zdobyli dwa Puchary Stanleya.

Więcej informacji o tym, jak drużyna LA Kings korzysta z analityki wydajności bramkarzy Catapult, można znaleźć na blogu Catapult.

CATAPULT

Zadaniem firmy Catapult jest uwolnienie potencjału każdego sportowca i drużyny na świecie. Funkcjonując na przecięciu nauki o sporcie i analityki, produkty Catapult zostały zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności, uniknięcia kontuzji i ilościowego określenia możliwości powrotu do gry. Firma zatrudnia ponad 400 pracowników w 24 lokalizacjach na całym świecie, współpracując z ponad 3200 elitarnymi drużynami w 137 krajach świata. Więcej informacji na temat firmy Catapult oraz zapytania o dostęp do analityki wydajności dla zespołu lub sportowca można znaleźć na stronie catapultsports.com. Chcąc otrzymywać codzienne aktualizacje, należy obserwować firmę @CatapultSports w mediach społecznościowych.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1677871/Catapult_Hockey_Goaltender_Analytics.jpg

