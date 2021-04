Catawiki presenteert meest opmerkelijke voorwerpen gekocht door Belgen: van een dinosaurusskelet tot de beroemde hoed van Michael Jackson

"Steeds meer onlineconsumenten en veilingfans maken gebruik van Catawiki's marktplaats om bijzondere en unieke objecten te vinden, zeker in deze tijd waarin een grote verschuiving plaatsvindt van offline naar online. We groeien vandaag met dubbele cijfers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we dit jaar ons 10 miljoenste object hebben verkocht. Ook na deze belangrijke mijlpaal zullen we onze gepassioneerde klanten blijven voorzien van de meest adembenemende objecten", zegt Frederik de Beer, Chief Commercial Officer bij Catawiki.

De meest opmerkelijke objecten gekocht door Belgen

Met de hulp van experts biedt Catawiki unieke en bijzondere objecten aan. Van dinosaurusskeletten tot het haar van Napoleon, Europa's grootste online marktplaats heeft sinds het begin een overvloed aan opmerkelijke objecten verzameld. Vorig jaar gaven Belgische kopers en veilingfans meer dan 50 miljoen euro uit op het platform (een stijging van 45% ten opzichte van 2019) en zij hebben met veel plezier de meest merkwaardige en ongewone voorwerpen verworven.

In het kader van deze belangrijke mijlpaal, deelt Catawiki graag een lijst met de meest opmerkelijke objecten die de Belgen in de loop der jaren op het platform hebben gekocht:

· Een spectaculair olifantsvogelei voor €4.600

De olifantsvogel komt oorspronkelijk uit Madagaskar en is al sinds de 17e eeuw uitgestorven. Alle onderdelen komen uit hetzelfde ei, een zeer zeldzame vondst.

· Een haar van Napoleon voor €2.000

Verkocht als het duurste haar ter wereld. Het haar van de Franse Generaal Napoleon Bonaparte werd gevonden tussen zijn parafernalia en geveild op Catawiki.

· Maanmeteoriet voor €4.900

Op 10 maart 1998 werd in de woestijn van Libië een meteoriet van 1,425 kg gevonden. Met een fijnkorrelige inslagsmeltende breccias, een structuur waarbij resten van een oudere meteorietinslag deel uitmaken van de massa.

· Michael Jackson's hoed voor €10.000

Gedragen tijdens zijn gloriedagen en te zien in de Smooth Criminal video, schonk Michael Jackson deze gesigneerde hoed aan zijn voormalige manager.

· Kuifje strip voor €39.000

Een "avant la lettre" editie van Kuifje in Congo, zonder tekstballonnetjes of titel. Een uiterst zeldzame en dure uitgave aangezien er slechts 7 geklasseerde exemplaren bekend zijn.

Uitzonderlijke objecten die binnenkort geveild zullen worden

Voor wie zelf net zo'n bijzonder stuk op de kop wil tikken: "Newton's Apple" werd geschilderd door de Nederlandse ruimtevaart journalist Piet Smolders en zijn vrouw Ljoedmila Fomina. Dit kunstwerk is meer dan zes maanden in de ruimte geweest. De Nederlandse astronaut, Andre Kuipers, nam het mee toen hij op 21 december 2011 de aarde verliet met het Soyuz-ruimtevaartuig naar het internationale ruimtestation. Op de achterkant van het schilderij staat de originele ISS-stempel, gedateerd 5 mei 2012. De geschatte opbrengst is: 4.000 euro.



Of een ander meesterstuk in absurditeit: eind van de maand wordt een Playmouth Superbird auto geveild, een bijzondere aerodynamische auto die eind jaren zestig / begin jaren zeventig op de markt werd gebracht als homologatiemodel voor de NASCAR races. Gejaagd door de wind, gemaakt met de expertise van oud-NASA-medewerkers, met als enige doel: winnen. Verwachte opbrengst: 175.000 euro.

