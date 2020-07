Catherine Chen da Huawei: Responsabilidade compartilhada para um futuro compartilhado

Outros palestrantes da cúpula incluíram representantes do Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações (UIT-R), do Sistema Global de Comunicações Móveis (GSMA), da Associação Europeia de Telecomunicações Competitivas (ECTA), do Departamento Sul-Africano de Comunicações e Tecnologias Digitais, do Departamento da Comissão Nacional de Economia e Sociedade Digital da Tailândia, da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações (CAICT), da Associação alemã da Indústria da Internet (ECO) e da ADL.

Um futuro melhor para todos exige um esforço conjunto

Nos últimos 30 anos, as tecnologias da informação avançaram rapidamente, tornando a vida e o trabalho das pessoas muito mais fáceis. A pandemia de COVID-19 revelou, no entanto, que a infraestrutura digital não acompanhou o ritmo dos desenvolvimentos tecnológicos. Segundo a UIT, mais da metade da população mundial ainda não tem acesso à Internet nem a outras tecnologias digitais. À medida que as economias dos países diminuem, os governos ficam mais preocupados com as estratégias de recuperação econômica. "Prevemos um futuro mais conectado, inteligente e inovador", disse Chen. "Acima de tudo, precisamos garantir que seja um futuro inclusivo, sustentável e melhor para todos".

Design de cima para baixo; criatividade e vitalidade de baixo para cima necessárias para a recuperação econômica

À medida que mais países e regiões implementam com sucesso medidas de controle de infecção para retardar a disseminação do COVID-19, a atividade econômica em alguns países começa a voltar ao normal. Vários governos lançaram uma variedade de planos de estímulo, e as TIC invariavelmente ocuparam um lugar fundamental nesses planos. Na China, o plano de Nova Infraestrutura reservou mais de US$ 140 bilhões para investimentos apenas em 5G nos próximos cinco anos. Espera-se que a economia digital da China aumente mais de 2 trilhões de dólares e empurre a recuperação da economia doméstica. A UE também anunciou um pacote de 1,1 trilhão de euros para fomentar a recuperação econômica.

"Para reviver a economia, precisamos de projetos de cima para baixo, ademais da criatividade e vitalidade de baixo para cima", observou Chen. "O apoio a políticas governamentais, juntamente com a transformação digital ativa em todo o setor, trará os benefícios da tecnologia digital para todos os setores, aumentará sua eficiência e restaurará o crescimento".

Sementes para o Futuro semeia esperança, alavancando as TIC para permitir um futuro sustentável

Fazendo referência ao recente relatório do Banco Mundial sobre a crescente brecha entre a economia digital global em rápido crescimento e a falta de habilidades digitais, Chen disse: "A Huawei continua com seu programa Sementes para o Futuro. Este programa foi lançado em 2008 e pensado para desenvolver talentos locais em TIC. Até agora, beneficiou mais de 30.000 estudantes de mais de 400 universidades em 108 países e regiões. Devido à pandemia, estamos transformando o programa em on-line e abrindo para mais alunos destacados do que nunca. À medida que mais indústrias adotam tecnologias digitais, elas impulsionarão os Objetivos de Desenvolvimento Estratégico das Nações Unidas para 2030, especialmente os relacionados às mudanças climáticas".

A Better World Summit foi transmitida ao vivo em chinês, inglês, espanhol, francês, russo, coreano, japonês e árabe. Para mais informações, clique aqui.

Sobre a Huawei

A Huawei é fornecedora líder global de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Com soluções integradas em quatro domínios principais - redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços na nuvem - estamos comprometidos a levar o digital para cada pessoa, lar e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. O portfólio de produtos, soluções e serviços ponta a ponta da Huawei é competitivo e seguro. Por meio da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, criamos valor duradouro para nossos clientes, trabalhando para capacitar as pessoas, enriquecer a vida nas casas e inspirar a inovação em organizações de todas as formas e tamanhos. Na Huawei, a inovação se concentra nas necessidades dos clientes. Investimos fortemente em pesquisa básica, concentrando-nos em avanços tecnológicos que impulsionam o mundo para frente. Temos 194.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada totalmente controlada por seus funcionários. Para mais informações, visite a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga-nos em:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221433/Catherine_Chen_delivers_a_keynote_speech.jpg

FONTE Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei