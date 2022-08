CATL annonce sa deuxième usine européenne de batteries en Hongrie

Située au cœur de l'Europe et à proximité de certaines usines automobiles de ses clients tels que Mercedes-Benz, BMW, Stellantis et Volkswagen, l'usine de Debrecen permettra à CATL de mieux répondre à la demande du marché européen en termes de batteries, d'améliorer le développement de son réseau de production mondial et de contribuer à accélérer l'e-mobilité et la transition énergétique en Europe.

Dans le cadre de sa démarche visant à réduire l'empreinte carbone de la fabrication des batteries, CATL utilisera de l'électricité provenant d'énergies renouvelables et envisage de développer l'énergie solaire avec des partenaires locaux dans le pays.

Afin de mettre en place une chaîne de valeur durable et circulaire pour les batteries, CATL étudie également la possibilité de s'associer à des partenaires locaux pour créer des infrastructures pour les matériaux composant les batteries en Europe.

« Il ne fait aucun doute que notre usine de Debrecen nous permettra d'affiner encore notre avantage concurrentiel, de mieux répondre à nos clients européens et d'accélérer la transition vers l'e-mobilité en Europe », a déclaré le Dr Robin Zeng, fondateur et président de CATL. « Le projet greenfield en Hongrie représentera une avancée spectaculaire dans le développement de CATL à l'échelle mondiale, ainsi qu'une étape importante dans le cadre de nos efforts visant à apporter une contribution remarquable à la promotion de l'énergie verte pour l'humanité. »

Péter Szijjártó, ministre hongrois des affaires étrangères et du commerce, a déclaré : « Les économies mondiale et européenne ont été confrontées récemment à des difficultés considérables. En Hongrie, nous avons pour objectif clair d'être une exception locale à la récession continentale. Le meilleur outil pour atteindre cet objectif est d'attirer des investissements de pointe dans la branche la plus révolutionnaire de l'industrie automobile, à savoir l'électromobilité. Nous sommes fiers que CATL ait décidé de réaliser le plus grand investissement sur site vierge de l'histoire de la Hongrie. Nous sommes récemment devenus l'un des principaux sites de production de batteries au monde et, avec cet énorme investissement, nous renforçons encore notre position. »

Le nouveau projet a été bien accueilli par les clients européens de CATL. Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, directeur technique chargé du développement et des achats, a déclaré : « Cette nouvelle usine européenne de pointe de CATL située en Hongrie constitue une nouvelle étape importante pour l'augmentation de notre production de VE avec nos principaux partenaires. Avec CATL, nous avons comme partenaire un leader technologique qui nous fournira - en tant que premier et plus gros client de la capacité initiale de la nouvelle usine - des cellules pour batterie neutres en CO2 de très haute qualité pour notre prochaine génération de VE en Europe, répondant ainsi à notre approche locale en matière d'approvisionnement. Nous sommes fiers de voir notre Ambition 2039 soutenue par l'engagement de CATL en faveur d'une production neutre en CO2 en Hongrie. »

