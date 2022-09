CATL apresenta soluções e serviços para todos os cenários para aplicações comerciais na IAA Transportation 2022

HANOVER, Alemanha, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A CATL, líder global em novas tecnologias inovadoras de energia, apresenta seu portfólio de tecnologias e produtos de ponta na IAA TRANSPORTATION 2022, que acontece em Hanover, na Alemanha, de 20 a 25 de setembro.

Os produtos de aplicação comercial da CATL são equipados com o sistema de bateria LFP, que apresenta longa vida útil da bateria e estabilidade térmica e oferecerá excelente desempenho em adaptabilidade de temperatura, e a mais recente tecnologia CTP (cell to pack), que aumenta significativamente a densidade de energia das baterias e, consequentemente, a carga útil dos veículos. Apoiado por suas tecnologias inovadoras de bateria, o portfólio de produtos da CATL apresentado inclui aplicações comerciais de cenário completo, como ônibus, caminhões pesados, logística, embarcações e maquinário de construção, abordando os desafios típicos do alto consumo de energia, operação de longo prazo e ambientes mais complexos, como vibração, poeira, lama e, às vezes, temperaturas extremas, entre outros, facilitando assim a eletrificação do transporte.

Soluções modulares e de bateria atualizadas

As atualizações de produto em termos de módulos e bateria são o foco da exibição da CATL na feira comercial deste ano. No evento, a CATL apresentará seu principal produto, a bateria de alta densidade de energia, que é alimentada pela célula de alta densidade de energia 228Ah. Com suporte da tecnologia CTP da CATL, a bateria conta com uma eficiência de integração de 91% e densidade de energia de sistema de 160Wh/kg. A bateria, que pode ser aplicada a quase todos os cenários, foi bem recebida por clientes de veículos comerciais, e até agora mais de dois milhões de baterias de densidade energética de alta potência foram enviadas para mais de 55 países e regiões em todo o mundo.

A CATL mantém seu impulso inovador com base na bateria de alta densidade de energia e desenvolveu dois produtos de última geração: a bateria inovadora Gen-4 e o módulo para o veículo (MTV). Equipado com as mais recentes tecnologias LFP e CTP, a inovadora bateria Gen-4 apresenta um aumento de 7% na densidade de energia de peso e um aumento de densidade de energia de volume de 22%, capaz de ser aplicado a uma ampla gama de cenários de aplicação. Para atender à demanda do mercado por baterias de alta densidade de energia, para ônibus eletrônicos em particular, a CATL desenvolveu o MTV, que integra diretamente os módulos aos veículos, alcançando uma densidade de energia de sistema de 175 Wh/kg e aumenta o espaço de utilização de veículos em 40%. Além disso, o módulo de alta qualidade oferece segurança máxima, uma vez que pode ser integrado ao teto de um veículo, protegendo-o, dessa forma, contra danos causados por inundações ou fuga térmica causados por colisões.

A longa vida útil e os benefícios econômicos proporcionados são outros fatores importantes com os quais os clientes se preocupam. A bateria de vida útil de serviço longo recém-lançada da CATL foi desenvolvida especificamente para aplicações com requisitos de longa duração, como ônibus ou caminhões pesados, e oferece uma garantia de dez anos ou oito mil ciclos. Seu design de estrutura de caixa de ultra-resistência e química LFP permitem o uso mesmo em condições de trabalho difíceis, como áreas de mineração. Além disso, o projeto de estrutura de gestão térmica organizado verticalmente resulta em um aumento triplicado da área de troca térmica, melhorando assim o desempenho do aquecimento e do isolamento.

Para aplicações de baixa tensão, como empilhadeiras, carrinhos de golfe e equipamentos de aeroporto que operam em ambientes fechados, a CATL lançou o módulo de plataforma de baixa tensão, que pode funcionar em uma ampla gama de temperaturas (de -35 °C a 65 °C).

Além desses produtos, a CATL continua sua inovação em relação ao sistema de materiais e lançou baterias de íons de sódio e dois produtos de carregamento rápido. A densidade de energia da célula de bateria de íons de sódio de primeira geração da CATL pode atingir até 160 Wh/kg, e a empresa iniciou a cooperação na comercialização de baterias de íons de sódio com fabricantes de carros e provedores de armazenamento de energia para estabelecer uma primeira cadeia industrial até 2023. A célula 119 Ah, que pode ser utilizada tanto em BEV quanto em PHEV, garante uma carga de 80% em 15 minutos em temperatura ambiente com o suporte de rede super eletrônica e tecnologia de anel de íons rápidos, e capacitada por tecnologia de grafite isotrópica, a célula 28 Ah permite carregamento rápido de 6C e recarga de 10C.

Modelos de negócios inovadores

Em janeiro de 2022, a CATL lançou sua inovadora solução modular de troca de bateria EVOGO. Com base na separação de veículo e bateria, a CATL considera a bateria como um produto compartilhado, criando uma experiência totalmente nova para o mercado. Os clientes podem escolher um ou mais blocos para que seus veículos atendam aos diferentes requisitos de faixa. Enquanto isso, é compatível com a maioria dos veículos de passageiros e veículos logísticos desenvolvidos em plataformas BEV.

A CATL também lançou soluções de troca de bateria para caminhões pesados e desenvolveu gabinetes padrão de troca de bateria para caminhões pesados, o que permite que os clientes escolham de forma flexível a capacidade de energia de acordo com diferentes requisitos de autonomia de direção e melhorem muito a eficiência operacional de caminhões pesados.

"Vamos promover a revolução do transporte mais uma vez com nossa solução sustentável e poderosa", disse Li Xiaoning, presidente executivo da Overseas Commercial Applications, CATL. "Com nossas mais recentes soluções completas para aplicações comerciais impulsionadas por tecnologias de última geração, acreditamos que podemos impulsionar o setor a desenvolver energia sustentável e segura, representando nosso compromisso com a eletrificação do transporte e a transição energética."

A CATL está presente no IAA Transportation de 20 a 25 de setembro no estande B02, Hall 20, Deutsche Messe em Hanover.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

