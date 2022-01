CATL bringt Batteriewechsel-Lösung EVOGO mit modularem Batteriewechsel auf den Markt

NINGDE, China, 19. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Am 18. Januar hat Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), ihre Batteriewechsel-Lösung EVOGO mit modularem Batteriewechsel bei ihrer ersten Online-Einführungsveranstaltung vor. EVOGO besteht aus Batterieblöcken, Schnellwechselstationen und einer App und soll zunächst in zehn Städten eingeführt werden, so Chen Weifeng, Generaldirektor von CAES.

Innovative modulare Batteriewechsel-Lösung bringt neues Leben in den Markt

Um die Befürchtung einer zu geringen Reichweite zu lindern und die Unannehmlichkeiten beim Laden und der hohen Gesamtbetriebskosten zu lösen, stellte CAES am Dienstag bei der Online-Einführungsveranstaltung seine innovative modulare Lösung für den Austausch von Batterien vor. Auf der Grundlage der Trennung von Fahrzeug und Batterie betrachtet CAES die Batterie als ein gemeinsames Produkt und schafft damit eine völlig neue Erfahrung für den Markt.

Der „Choco-SEB (swapping electric block)", der wie eine Tafel Schokolade aussieht, ist eine in Massenproduktion hergestellte Batterie, die speziell für die gemeinsame Nutzung von Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Er bietet die Vorteile einer hohen Energiedichte bei geringer Größe, flexibler Kombination und minimalistischem Design.

Mit Hilfe der neuesten CTP-Technologie (Cell-to-Pack) wird eine Gewichts-Energiedichte von über 160 Wh/kg und eine Volumen-Energiedichte von 325 Wh/L erreicht, so dass ein einziger Block eine Reichweite von 200 km ermöglicht.

Inzwischen ist der Choco-SEB mit 80 Prozent der weltweit auf dem Markt befindlichen Fahrzeugmodelle auf BEV-Plattform kompatibel, sowie mit allen Modellen auf BEV-Plattform, die in den nächsten drei Jahren weltweit auf den Markt kommen werden. Es steht den Kunden frei, einen bis drei Blöcke zu nehmen, um unterschiedliche Reichweitenanforderungen an den Wechselstationen zu erfüllen.

Darüber hinaus verfügt der bahnbrechende Choco-SEB, ausgestattet mit der kabellosen BMS-Technologie, über keinerlei äußere Teile außer den Hochspannungs-Plus- und Minuspolen, was die Zuverlässigkeit der Stecker deutlich erhöht.

Die Batteriewechselstation zeichnet sich durch hohe Kompatibilität, bedarfsgerechte Batterievermietung und Komplementarität mit Ladediensten aus. Mit einer Grundfläche, die drei Parkplätzen entspricht, kann eine Standard-EVOGO-Batteriewechselstation bis zu 48 Choco-SEBs aufnehmen und ermöglicht den Wechsel eines einzelnen Batterieblocks innerhalb einer Minute, so dass die Kunden jederzeit und ohne lange Wartezeiten voll aufgeladene Batterien erhalten. Darüber hinaus bietet EVOGO eine Vielzahl von Wechselstationen an, die sich an die klimatischen Bedingungen der verschiedenen Regionen anpassen.

Die App verbindet die Kunden mit den verschiedenen Modulen von EVOGO, ermöglicht die Verbindung zwischen Kunden, Fahrzeugen, Stationen und Batterien und bietet darüber hinaus weitere Dienstleistungen.

Hohe Kompatibilität, bedarfsgerechter Batterieverleih und Komplementarität mit Ladediensten

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen für den Austausch von Batterien hat EVOGO zwei innovative Kompatibilitätsmodi entwickelt. Choco-SEB ist für Fahrzeuge der Klassen A00, B und C sowie für Logistikfahrzeuge geeignet. Gleichzeitig können die Wechselstationen mit allen Fahrzeugmodellen verschiedener OEMs, die Choco-SEBs verwenden, kombiniert werden, so dass eine freie Wahl der Fahrzeugmodelle für den Batterietausch möglich ist.

Tatsächlich neigen die meisten Autobesitzer dazu, E-Fahrzeuge mit höherer Leistung zu kaufen, um die Befürchtung vor einer zu geringen Reichweite zu lindern, obwohl für den täglichen Gebrauch meist nur 10 bis 20 Prozent der Gesamtleistung benötigt werden. Sie haben hohe versunkene Kosten für eine Stromkapazität bezahlt, die nur selten benötigt wird.

Um dieses Problem zu beheben, ermöglicht EVOGO seinen Kunden, die Anzahl der zu mietenden Batterieblocks entsprechend ihren Fahrszenarien und -gewohnheiten zu wählen. Für innerstädtische Fahrten wird nur ein Block benötigt, während die Kunden für längere Fahrten zwei bis drei Blöcke mieten und diese nach der Rückkehr in die Stadt gegen einen Block austauschen können.

Fahrzeuge, die mit Choco-SEBs ausgestattet sind, unterstützen sowohl das Aufladen als auch das Austauschen von Batterien zur Strombeladung. Zusammen mit den bereits vorhandenen Haushalts- und Schnellladegeräten bietet EVOGO eine Lösung für alle Szenarien des Stromladens.

Zunächst in 10 Städten gestartet, um das Zeitalter der Energiefreiheit einzuläuten

Die Unternehmensvision von CATL sieht vor, ein weltweit führendes innovatives Technologieunternehmen zu werden und einen hervorragenden Beitrag zur Lösung des Problems der grünen Energie für die Menschheit zu leisten. Die Gründung von CAES hilft CATL, den geschlossenen Kreislauf der Batterie-Lebenszyklus-Wertschöpfungskette zu schließen, der von der Entwicklung über die Herstellung und Nutzung bis hin zum Recycling reicht, und bietet den NEV-Kunden ein völlig neues Fahrerlebnis.

CAES stellte auf der Veranstaltung auch das erste Mitglied der EVOGO-Familie vor, die modulare Batteriewechselversion von Bestune NAT, und weitere Fahrzeugmodelle, die den Service von EVOGO nutzen können, werden in Zukunft auf den Markt kommen. Für den Anfang werden 10 Städte ausgewählt, die EVOGO-Dienste anbieten.

Über CATL

Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer neuer Energietechnologien, das sich verpflichtet hat, erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für neue Energieanwendungen weltweit anzubieten. Im Juni 2018 ging das Unternehmen an der Shenzhen Stock Exchange unter dem Aktiencode 300750 an die Börse. Nach Angaben von SNE Research wird CATL im Jahr 2020 vier Jahre in Folge die Nummer 1 beim Verbrauch von Batterien für Elektrofahrzeuge sein. CATL genießt auch bei globalen OEM-Partnern große Anerkennung. Um das Ziel zu erreichen, fossile Brennstoffe in stationären und mobilen Energiesystemen durch hocheffiziente elektrische Energiesysteme zu ersetzen, die durch fortschrittliche Batterien und erneuerbare Energien erzeugt werden, und die integrierte Innovation von Marktanwendungen mit Elektrifizierung und Intelligenz zu fördern, setzt CATL auf kontinuierliche Innovation in vier Dimensionen, einschließlich Batteriechemie, Struktur, Produktionssystem und Geschäftsmodelle.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.catl.com

Informationen zu CAES

Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) ist ein innovatives Technologieunternehmen, das praktische und zuverlässige mobile Energielösungen und -dienste anbietet. Auf der Grundlage der Trennung von Fahrzeug und Batterie betrachtet CAES die Batterien als gemeinsame Produkte und bietet modulare Lösungen für den Austausch von Batterien und Dienstleistungen an, um den Kunden von Fahrzeugen mit neuer Energie mehr Erfahrung zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728393/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728391/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728387/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728389/4.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.