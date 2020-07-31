CATL будет поставлять аккумуляторы для электроприцепа Trailer Dynamics

НИНДЭ (NINGDE), Китай, 31 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) <300750.SZ> и Trailer Dynamics GmbH (Trailer Dynamics) подписали соглашение о поставке аккумуляторных батарей для электрификации автопоездов. По условиям соглашения, CATL будет разрабатывать, производить и поставлять аккумуляторы для полуприцепов Newton eTrailer, которые должны появиться на европейских дорогах в 2023 году в качестве экологически безопасной альтернативы традиционным грузовым перевозкам.

CATL обеспечивает стабильную поставку аккумуляторов для Trailer Dynamics в целях удовлетворения европейских требований к выбросам парниковых газов посредством сокращения потребления дизельного топлива и эмиссии CO2. Newton eTrailer, первый электрифицированный полуприцеп от Trailer Dynamics, предназначен для сцепления с дизельным тягачом, оснащенным интегрированным электроприводом и электротрансмиссией, обеспечивающей интеллектуальный контроль и распределение энергоресурсов на протяжении всего маршрута. Продуманная конструкция и расположение аккумуляторов в полуприцепе повышает эффективность и сокращает эксплуатационные расходы.

"CATL неизменно стремится предоставлять клиентам оптимальные и функциональные решения для электротранспорта, - прокомментировал исполнительный президент по вопросам зарубежных коммерческих проектов CATL Ли Сяонин (Li Xiaoning). - А компания Trailer Dynamics создает умные и современные продукты, способствующие электрификации автотранспорта. Вместе с этим отраслевым лидером мы ускоряем внедрение технологий электротранспорта на европейском рынке. По нашему глубочайшему убеждению, новый совместный проект является важной вехой в сфере экологичной логистики и дальнемагистральных грузовых перевозок".

Чтобы удовлетворить требования к высокой эффективности в сложных эксплуатационных условиях грузового автотранспорта, специально для Newton eTrailer компания CATL разрабатывает литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) 300 кВт-ч с применением технологии СТР (Cell-to-Pack) и системы жидкостного охлаждения. Химический состав LFP отличается чрезвычайно продолжительным циклическим ресурсом и высокой температурой теплового разгона - до 800°C. В сочетании с технологией жидкостного охлаждения подобный аккумулятор обеспечивает превосходные показатели безопасности и надежности, а также способен функционировать в широком диапазоне рабочих температур. Кроме того, применение передовой технологии СТР позволит гарантировать повышенную эксплуатационную эффективность Newton eTrailer с удельной энергетической плотностью на уровне 155 Вт/кг. Соответствуя строгим нормативам вредных выбросов ЕС, новый полуприцеп с аккумуляторами CATL станет весьма конкурентоспособным продуктом, обеспечивающим конечным пользователям экономию ТСО (общей себестоимости владения) и расширенные функциональные возможности.

"Передовой технологический потенциал CATL в сочетании с лидерскими позициями Trailer Dynamics на рынке грузового электротранспорта служат залогом успеха этого совместного проекта", - отметил соучредитель Trailer Dynamics Майкл Нимч (Michael Nimtsch).

"Высококачественные, производительные и надежные аккумуляторы - уникальное товарное утверждение (USP) и главное конкурентное преимущество, которое позволит нам выделиться среди аналогов на рынке, - добавил генеральный директор Trailer Dynamics Абдулла Джабер (Abdullah Jaber). - И будучи хорошо знакомыми с высоким качеством продукции CATL, мы ни секунды не сомневались в выборе партнера для данного проекта".

В настоящий момент CATL и Trailer Dynamics ведут переговоры о сотрудничестве в разработке других моделей.

О компании CATL

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) - международный лидер в сфере разработки и производства литий-ионных батарей, осуществляющий полный спектр процессов НИОКР, изготовления и сбыта аккумуляторных систем для электротранспорта и накопителей энергии. В 2019 году объем продаж электромобильных аккумуляторов СATL достиг отметки в 40,25 ГВт, в результате чего, по данным агентства SNE Research, компания заняла первое место в мире по ежегодным объемам поставок подобных продуктов.

По состоянию на 2019 год совокупный штат персонала филиалов предприятия с головным офисом в китайском городе Ниндэ насчитывает свыше 26 000 сотрудников. Компания располагает представительствами в Пекине, Лияне (пров. Цзянсу), Синине (пров. Цинхай) и Ибине (пров. Сычуань), а также в Мюнхене (Германия), Париже (Франция), Йокогаме (Япония), Детройте (США) и Ванкувере (Канада). Кроме того, CATL владеет производственными базами в провинциях Фуцзянь, Цзянсу, Цинхай и Сычуань, а также европейским заводом в немецком Эрфурте. Это первое зарубежное производственное подразделение компании находится на этапе строительства. В июне 2018 года акции CATL были зарегистрированы на Шэньчжэньской фондовой бирже под кодом 300750.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://www.catlbattery.com .

О компании Trailer Dynamics

Trailer Dynamics является разработчиком Newton e-Trailer - электропривода, в котором одна из обычных несиловых осей прицепа заменена на электрическую. В сочетании с дизельным тягачом автопоезд превращается в электрифицированный гибрид. Комбинация адаптивной аэродинамической конструкции, разработанной Trailer Dynamics, с интеллектуальной системой управления вспомогательным электроприводом обеспечит значительное сокращение выбросов СО2 и 40% экономию дизельного топлива.

Больше информации см. на http://www.trailerdynamics.de

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