CATL continue à encourager le développement durable de l'industrie mondiale de l'e-mobilité

Alors que l'industrie de l'e-mobilité se développe en matière d'échelle et d'importance, la nouvelle usine de batteries VE pour véhicules électriques de CATL à Erfurt, en Allemagne, qui produira à la fois des cellules et des modules de batterie, permettra à la société de collaborer étroitement avec plus de partenaires européens et de répondre plus rapidement aux besoins des clients pour aider les constructeurs automobiles à accélérer le lancement des VE. Elle va devenir l'une des plus grandes usines de batterie VE en Europe, à la fois en taille et en capacité de production, couvrant plus de 60 hectares de terrain.

« L'Europe est un marché clé pour CATL et beaucoup de nos partenaires sont basés en Europe. Notre nouvelle usine de fabrication à Erfurt, en Allemagne, va nous permettre de combiner la tradition industrielle de l'Allemagne et la tradition de technologie de batterie innovante de CATL en un lieu stratégique central. En rapprochant notre R. et D. ainsi que notre production de nos partenaires et clients, nous serons mieux en mesure de contribuer à la croissance de l'industrie des véhicules électriques en Europe et d'avoir un impact positif sur l'environnement, ainsi que sur l'économie locale et régionale », a déclaré Matthias Zentgraf, président de CATL pour l'Europe.

CATL s'est engagée à contribuer de manière importante aux communautés situées là où elle opère. Avec un investissement total s'élevant à 1,8 milliard d'euros, la nouvelle usine CATL d'Erfurt va créer des milliers d'emplois en Allemagne, ainsi que des possibilités de développement de carrière et de talents pour les jeunes. CATL se réjouit d'associer son expertise et son savoir-faire industriels à la longue histoire d'excellence industrielle de la région d'Erfurt afin de soutenir davantage le développement de la communauté locale à long terme.

L'engagement de CATL de diriger de façon responsable le développement durable du marché international de l'e-mobilité est également démontré par ses partenariats à l'échelle mondiale. Plus récemment, CATL a annoncé qu'elle fournira à l'échelle mondiale des cellules de batterie pour le système de batterie 48 volts de Bosch, proposant ainsi une solution plus efficace, abordable et flexible pour électrifier les véhicules à moteur à combustion interne et réduire les émissions, en alignement avec la stratégie de CATL d'adapter les solutions à ses clients. Un certain nombre de VE alimentés par les batteries CATL étaient en démonstration lors de l'IAA 2019, y compris la BMW X3, qui est équipée de batteries CATL partout dans le monde. D'autres partenaires internationaux majeurs avec lesquels travaille CATL pour faciliter l'e-mobilité dans le monde entier incluent Volkswagen, Daimler, Jaguar Land Rover, Volvo, Honda et Toyota.

L'engagement de CATL de promouvoir la production de véhicules à nouvelle énergie et l'e-mobilité pour l'amélioration de la planète, ainsi que l'adaptation des solutions aux différents besoins des clients a donné lieu à l'élaboration de technologies de pointe innovantes qui sont de plus en plus reconnues dans le monde entier et qui entraînent une solide croissance des affaires.

Du 10 au 13 septembre 2019, CATL présente des technologies de pointe au salon international de l'automobile (IAA) de Francfort, en Allemagne, dans le hall 4.1, au stand C07. Démontrant comment « l'innovation alimente la vie », CATL présente comment ses solutions d'e-mobilité et de batterie novatrices soutiennent la croissance massive du secteur mondial des VE.

À propos de Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (« CATL ») est un leader mondial du développement et de la fabrication de batteries d'alimentation lithium-ion et de batteries de stockage d'électricité, avec des activités couvrant la R. et D., la production et les ventes pour les systèmes de batterie pour véhicules à nouvelle énergie et les systèmes de stockage d'énergie. En 2018, les ventes de l'entreprise ont atteint 21,31 GWh dans le monde entier et son volume de ventes de produit s'est classé premier au monde (selon des données de SNE Research).

Basée à Ningde, en Chine, CATL compte plus de 24 000 employés à travers le monde et des filiales à Pékin, Liyang (Province du Jiangsu), Shanghai et Xining (province du Qinghai), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Détroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). En outre, la société possède et exploite des installations de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu et du Qinghai, et l'usine européenne située à Erfurt, en Allemagne, la première usine à l'étranger, est actuellement en construction. En juin 2018, la société est entrée en bourse à la Bourse de Shenzhen avec le code d'action 300750.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.catlbattery.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/974866/CATL_Erfurt_Plant.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/974946/CATL_Erfurt_Plant.jpg

Related Links

http://www.catlbattery.com



SOURCE CATL