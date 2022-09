CATL destacará os avanços em soluções de armazenamento de energia no RE+ 2022

As principais inovações tecnológicas que permitem soluções de armazenamento de energia altamente confiáveis e seguras em geração, transmissão e distribuição de energia, consumo de energia viabilizará a liberdade energética para todos

ANAHEIM, Califórnia, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), líder global em novas tecnologias inovadoras de energia, apresenta suas soluções de armazenamento de energia de última geração para todos os cenários na Solar Power International como parte do RE+ 2022, realizado em Anaheim, Califórnia, de 20 a 22 de setembro. A conferência é o maior e mais abrangente evento do setor de energia limpa da América do Norte.

Atender às metas globais de descarbonização para enfrentar as mudanças climáticas significa que precisamos fazer a transição de fontes fósseis para energias renováveis de forma confiável e eficiente. As soluções de armazenamento de energia desempenham um papel vital para permitir a mudança e a inovação é fundamental para liberar todo o potencial de energia renovável, reduzindo o custo do sistema de armazenamento de energia, aumentando a vida útil, durabilidade, densidade energética e a segurança.

"Para criar um futuro mais limpo para todos, é fundamental substituir os combustíveis fósseis em sistemas de energia estacionária por energia renovável de alta eficiência", disse Tan Libin, vice-presidente da CATL. "Estamos comprometidos em contribuir para os esforços globais em neutralidade de carbono, capacitando a transição energética que necessitamos urgentemente. Estamos entusiasmados em mostrar nosso progresso no desenvolvimento de produtos de alta qualidade que apoiarão o desenvolvimento sustentável de nossa economia global."

Principais recursos tecnológicos para liberar o potencial de energia renovável

Comprometida em oferecer soluções de armazenamento de energia de primeira classe, a CATL desenvolveu sistemas de armazenamento de energia de bateria de íons de lítio em cenários de aplicação em geração, transmissão e distribuição de energia e consumo de energia. O RE+ 2022 oferece aos líderes do setor de energia a oportunidade de aprender mais sobre os avanços de inovação líderes do setor da CATL para capacitar a liberdade energética para todos:

Segurança substancial: a CATL adota uma abordagem abrangente em relação à segurança para garantir várias camadas de proteção nos níveis de célula, módulo e rack. A CATL seleciona e desenvolve cuidadosamente matérias-primas e aplica controles rigorosos nos processos de fabricação, bem como testes e verificação abrangentes para garantir a qualidade de suas baterias. Além disso, monitoramento 24 horas e sistemas de alerta antecipado baseados em big data garantem operações seguras e confiabilidade de seus produtos em cenários da vida real.

Alta densidade de energia: materiais avançados de alta densidade de energia e solução CTP original aumentam efetivamente a densidade de energia do sistema de contêineres para alcançar uma densidade de energia de espaço físico ocupado de mais de 250 kWh/m 2 . O EnerOne, principal sistema modular de armazenamento de energia de bateria (BESS) com resfriamento líquido modular da CATL, apresenta uma estrutura compacta que utiliza 35% menos espaço físico ocupado em comparação com os produtos tradicionais de resfriamento a ar, reduzindo ainda mais os custos de construção.

Longa vida útil: a bateria de armazenamento de energia para geração, transmissão, distribuição e consumo de energia possui uma alta demanda por longa vida útil e alta confiabilidade. Com atualizações nos componentes da bateria para reduzir a perda de capacidade da unidade, a CATL estabeleceu com sucesso uma referência global com uma vida útil da bateria de 12 mil ciclos exclusiva e reduziu o custo nivelado de uso de armazenamento (LCUS) em todo o ciclo de vida da bateria. A CATL está agora realizando mais pesquisas e desenvolvimento em suas soluções de armazenamento eletroquímico de energia, com o objetivo de aumentar a vida útil do ciclo para um recorde de 18 mil – expandindo assim a escala de uma única estação de armazenamento de energia para 1 GWh e equiparando o nível de armazenamento bombeado por custo por quilowatt hora e capacidade de armazenamento de energia.

Controle de temperatura inteligente: as soluções de armazenamento de energia da CATL apresentam sistemas inteligentes de gerenciamento térmico para evitar efetivamente o "bucket effect" causado por células conectadas em série e garantir uma diferença de temperatura das células no recipiente em 5 ℃ , melhorando efetivamente a energia disponível no ciclo de vida do sistema. Especificamente, o sistema integrado de conversão de frequência de resfriamento líquido, EnerOne, pode limitar a diferença de temperatura das células em 3 ℃ e aumentar a expectativa de vida da bateria em 33%.

Gestão inteligente de baterias: o BMS inteligente exclusivo da CATL monitora o status de integridade da bateria 24 horas por dia, sete dias por semana e identifica baterias defeituosas com antecedência. O alerta antecipado sobre os riscos de incêndio na bateria pode reduzir em mais de 90% a probabilidade de incêndios relacionados. O sistema de alerta antecipado on-line garante o funcionamento seguro da bateria em todo o ciclo de vida.

Compromisso com a fabricação verde

Por meio da inovação tecnológica, a CATL continuou a causar impactos positivos na fabricação e na sustentabilidade ambiental. Sua fábrica de Yibin é a primeira fábrica de carbono zero certificada do mundo e, além disso, sua instalação de Ningde foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) como uma "fábrica lighthouse" global, tornando-se a primeira base de fabricação de baterias a fazer parte da Global Lighthouse Network (GLN) do WEF.

Além das medidas de redução de carbono, a CATL implementou a reciclagem de baterias para alcançar baixa carbonização de baterias. O RE+ 2022 será uma oportunidade para os participantes verem como a empresa pretende promover essas contribuições no mundo todo.

Em 2021, o negócio de armazenamento de energia da CATL ficou em primeiro lugar em participação de mercado na produção global de baterias de armazenamento de energia, apoiando mais de 100 projetos em escala de serviços públicos no mundo todo.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

