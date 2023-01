CATL e UL Solutions unem forças para promover a segurança e o desempenho de baterias

O laboratório CATL dá inicio a sua iniciativa para alcançar o status UL 95sa40A do programa de dados de testes de inspeção da UL Solutions, permitindo assim que a empresa ofereça testagens abrangentes para sistemas de armazenamento de energia de baterias.

Essa nova colaboração cria um cenário para ajudar a desenvolver uma implementação mais segura e disseminada das principais fontes de energia renováveis com emissões neutras.

NINGDE, China, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ Em 17 de janeiro, a Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), líder global em tecnologias inovadoras para novas fontes de energia, e a UL Solutions, líder global em ciências aplicadas para segurança, anunciaram um MOU (Memorando de Entendimento) para realizar cooperações estratégicas para ajudar a desenvolver as implementações e os usos mais seguros para sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) e baterias de veículos elétricos (VE).

Como parte fundamental deste acordo, o laboratório de baterias da CATL iniciará o processo para alcançar o status do programa de dados de testes de inspeção da UL Solutions (WTDP) para realizar testes para o padrão UL 9540A, o padrão para métodos de testagem para avaliar a propagação de incêndios em fugas térmicas em sistemas de armazenamento de energia de bateria. Após atingir a designação WTDP da UL Solutions, a CATL terá o direito de realizar testes do tipo WTDP em suas instalações de pesquisa sob a supervisão da equipe da UL Solutions, melhorando assim a eficiência e reduzindo o tempo para o lançamento dentro do mercado para certificação e testes de produtos de bateria.

Como a primeira empresa na China a lançar a iniciativa UL Solutions WTDP para o UL 9540 A, a CATL conta com recursos diversificados para a realização de testes e inspeção e já foi qualificada pela UL Solutions por meio da designação WTDP, para fazer testagens para o UL1973, o padrão de baterias para Uso em aplicações estacionárias e motrizes de energia auxiliar, a UL 9540, o Padrão para Sistemas e Equipamentos de Armazenamento de Energia e a UL 2580, o padrão para baterias para uso em Veículos Elétricos.

O EnerOne, o principal sistema de bateria de resfriamento líquido ao ar livre da CATL e o EnerC, o sistema de resfriamento líquido de baterias em contêiner da CATL, receberam a versão mais recente do relatório de testes da UL 9540 A, tornando a CATL a primeira empresa na China a receber relatório de testes desse tipo a nível de células, módulos, unidades e instalações pela UL Solutions.

Ambas as partes também aproveitarão seus conhecimentos para realizar cooperações mais aprofundadas no estudo da segurança de bateria de íons de lítio e oferecer informações para o desenvolvimento de padrões de bateria de BESS e EV. As duas empresas também colaborarão para estudar a diminuição da pegada de carbono entre outros esforços para sustentabilidade.

"As tecnologias de armazenamento de baterias são essenciais para acelerar a transição de combustíveis fósseis para energia renovável e desempenharão um papel cada vez mais fundamental para ajudar a combater as mudanças climáticas e as emissões de carbono", afirmou Weifang Zhou, vice-presidente executivo e presidente do setor de Testes, Inspeções e Certificações da UL Solutions. "Estamos entusiasmados com nossa colaboração com a CATL e como estamos nos unindo para promover sistemas avançados de armazenamento de energia de baterias e aplicações de baterias para EVs, bem como seu potencial de segurança e desempenho."

"Ao cooperar com a UL Solutions, esperamos melhorar o estudo e a integração dos testes de segurança de sistemas de armazenamento de energia, melhorando ainda mais nossos recursos abrangentes de testes e avaliação para sistemas de armazenamento de energia", disse LiBin Tan, vice-presidente da CATL. "Exploraremos ainda mais nossas tecnologias de bateria de última geração para facilitar a implementação e o uso seguro de sistemas de armazenamento de energia, acelerando assim a transição energética global e criando um futuro mais saudável e promissor para todos."

