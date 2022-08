NINGDE, China, 28 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 27 de agosto, a CATL e a ZEEKR anunciaram em conjunto que a ZEEKR será a primeira marca de veículos a ser alimentada por baterias Qilin produzidas em massa. O ZEEKR 009 será o primeiro carro do mundo alimentado por uma Qilin e o ZEEKR 001 será o primeiro modelo equipado com uma bateria Qilin de 1.000 quilômetros de autonomia. As duas empresas chegaram a uma parceria estratégica de cinco anos e, com base em ampla cooperação, concordaram em fortalecer a interação de oferta e demanda para promover o avanço tecnológico do novo setor de energia.

CATL e ZEEKR assinam acordo de cooperação estratégica de cinco anos com primeiro volume de baterias Qilin que vão alimentar modelos da ZEEKR (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.) CATL e ZEEKR assinam acordo de cooperação estratégica de cinco anos com primeiro volume de baterias Qilin que vão alimentar modelos da ZEEKR (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.) CATL e ZEEKR assinam acordo de cooperação estratégica de cinco anos com primeiro volume de baterias Qilin que vão alimentar modelos da ZEEKR (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.)

As baterias Qilin são baseadas na tecnologia CTP de terceira geração da CATL. Com uma eficiência recorde de utilização de volume de 72% e densidade de energia de até 255 Wh/kg, ela atinge o mais alto nível de integração de sistemas do mundo até hoje, capaz de oferecer uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros. Além disso, ao adotar a tecnologia pioneira de resfriamento de células de grande superfície, a Qilin suporta uma partida a quente em cinco minutos e carregamento rápido em dez minutos. Com o mesmo sistema químico e o mesmo tamanho de bateria, ela fornece 13% mais energia do que a bateria 4680, conseguindo uma melhoria geral em autonomia, carregamento rápido, segurança, vida útil, eficiência e desempenho em baixas temperaturas.

Tendo em mente a demanda do mercado e a experiência do usuário, as baterias Qilin poderão aproveitar totalmente sua eficiência energética com o suporte da arquitetura de experiência sustentável (SEA) aberta e líder, oferecendo uma solução perfeita de direção elétrica pura. Assim, os proprietários de modelos alimentados pela bateria Qilin não têm preocupação em relação a autonomia, carregamento e segurança das baterias EV, permitindo-lhes desfrutar de uma experiência de direção confortável.

"O ZEEKR 009 alimentado por Qilin será entregue a nossos clientes no primeiro trimestre de 2023, e a edição do ZEEKR 001 Qilin será lançada no segundo trimestre de 2023. Com o suporte da SEA líder mundial e das baterias Qilin de última geração, poderemos oferecer prazer de direção absoluto a nossos clientes", disse An Conghui, CEO da ZEEKR.

"Mantendo o princípio de oferecer soluções por meio de esforços conjuntos, nos dedicamos a capacitar as montadoras a construir marcas globais de carros de última geração com as principais tecnologias e soluções de baterias de veículos elétricos, promovendo assim a transição global de mobilidade elétrica", disse o Dr. Robin Zeng, fundador e presidente da CATL.

Após o lançamento da bateria, serão necessários apenas 65 dias para a CATL apresentar os modelos produzidos em massa equipados com Qilin, o que simboliza o compromisso da CATL com a demanda por produtos de bateria de longa autonomia, carregamento ultrarrápido e alta segurança pelo mercado e pelos clientes. É mais um marco no desenvolvimento de veículos elétricos inteligentes, que agilizará a transição para veículos elétricos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886452/CATL_ZEEKR_z1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1886453/z2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1886454/z3.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.