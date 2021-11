CATL e ZF unem forças para um serviço ideal de pós-venda em e-Mobility e armazenamento de energia

A CATL, líder global em novas tecnologias de energia, ampliará as suas capacidades e eficiência de pós-venda global com a colaboração com a ZF, que, com mais de dez mil parceiros de oficinas em seu mercado de reposição global e com o crescimento de produtos para veículos elétricos com qualidade OEM, será considerada a opção preferencial na expansão da rede de atendimento da CATL.

Nos termos do acordo, a CATL fornecerá à ZF conhecimento abrangente em treinamento de baterias, que será combinado com o treinamento de alta tensão do DGUV (Seguro Estatal Alemão de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais) e da ZF, de modo a melhorar a competitividade de seus programas de treinamento e outros serviços pós-venda. As duas partes também concordam em estabelecer e elevar os padrões de forma conjunta para se tornarem a referência para o setor.

Com a visão e missão comuns de sustentabilidade, a CATL e a ZF também concordaram em cooperar na conectividade e reformulação de dados.

"A parceria com a ZF é um passo importante para o desenvolvimento de uma cadeia de valor global abrangente de baterias. Com o apoio da rede mundial da ZF, ampliaremos ainda mais nosso serviço global de pós-venda e continuaremos a oferecer novos produtos de energia voltados para o cliente ao mundo", disse Zhou Jia, presidente da CATL. "Em conjunto com a ZF, também estamos confiantes de que podemos contribuir para a tendência global de e-mobility e de emissões líquidas zero."

"Permitir a colaboração criativa entre as empresas pode impulsionar a inovação nos negócios. Temos orgulho de poder complementar nossas competências em pós-venda com as de um dos líderes mundiais em novas energias. Em parceria com a CATL, traremos a presença global e as principais soluções de serviços da divisão pós-venda da ZF ainda mais em jogo", disse Holger Klein, membro do Conselho de Administração do ZF Group. "Queremos impulsionar o crescimento que regenera e realmente melhora nosso mundo natural. A ZF está buscando a responsabilidade corporativa em energia verde e baixa emissão de carbono e está comprometida em concretizar a visão futura de "zero emissões e zero acidentes".

A Contemporary Amperex Technology Co., Limitada (CATL) é líder global em inovação em tecnologia de novas energias e está comprometida a oferecer soluções e serviços de ponta para novas aplicações de energia em todo o mundo. Em junho de 2018, a empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Shenzhen com o código de ações 300750. De acordo com a SNE Research, em 2020, a CATL ficou em 1º lugar mundial em termos de volume de consumo de bateria para veículos elétricos pelo quarto ano consecutivo. A CATL também recebe amplo reconhecimento dos parceiros OEM globais. Para cumprir o objetivo de implementar a substituição de combustíveis fósseis em sistemas estacionários e móveis com sistemas de energia elétrica altamente eficientes gerados por meio de baterias avançadas e energias renováveis, além de promover a inovação integrada de aplicações do mercado com eletrificação e inteligência, a CATL mantém a inovação permanente em quatro pilares, incluindo sistema químico de baterias, sistema estrutural, sistema de fabricação e modelos de negócios.

A ZF é uma empresa global de tecnologia que fornece sistemas para veículos de passeio, veículos comerciais e tecnologia industrial, contribuindo para a próxima geração de mobilidade. A ZF permite que os veículos vejam, pensem e ajam. Por meio dos quatro campos de tecnologia, sendo Controle de Movimento de Veículos, Segurança Integrada, Condução Automatizada e Mobilidade Elétrica, a ZF oferece soluções abrangentes de produtos e software para fabricantes de veículos estabelecidos e provedores de serviços de transporte e mobilidade emergentes. A ZF eletrifica uma ampla variedade de veículos. Com seus produtos, a empresa contribui para reduzir as emissões, protegendo o clima e aumentando a segurança na mobilidade.

No ano fiscal de 2020, a ZF reportou vendas de 32,6 bilhões de euros. A empresa conta com mais de 150 mil colaboradores em aproximadamente 270 unidades em 42 países.

O portfólio de soluções de frota e pós-venda líder da ZF Friedrichshafen AG baseia-se em suas sólidas marcas: Lemförder, Sachs, TRW e WABCO. Uma ampla oferta de produtos e serviços, soluções avançadas de conectividade para gerenciamento de mobilidade digital e uma rede de serviços global, suportam e aumentam o desempenho e a eficiência de todos os tipos de veículos durante todo o ciclo de vida. A organização de pós-venda da empresa é arquiteta e referência do mercado de pós-venda de última geração, além de ser a parceira de preferência para clientes de frotas e pós-venda em todo o mundo.

