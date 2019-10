CATL en VWCO werken samen om wereldwijde elektrificatie van bedrijfsvoertuigen te versnellen

Opmerkelijke LFP- en CTP-toepassing – het meest recente standaard CV-product van CATL De coöperatieve elektrische vrachtwagens zullen worden voorzien van het nieuwste standaard accupack-model in CATL, dat specifiek ontworpen is voor bedrijfsvoertuigen. Door gebruik te maken van het LFP-chemiesysteem, dat beschikt over een uitzonderlijk lange levensduur en een hoge thermische aflooptemperatuur van maximaal 800 °C, levert het product uitstekende prestaties op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. De CATL-accuproducten zijn geverifieerd door meer dan 300 testartikelen zoals externe branden, trillingen, verpletting en andere gevaren evenals het simuleren van levenslange werkomstandigheden om te voldoen aan de plaatselijke normen en de vereisten van verschillende werkelijke toepassingsscenario's, en om het IP68 niveau voor water-/stofdichtheid op deze standaard accu mogelijk te maken.

Door de nieuwste CTP-technologie (Cell-to-Pack) te gebruiken, die meer dan 70 kernoctrooien omvat, kunnen conventionele moduleonderdelen worden verwijderd om de integratie-efficiëntie te verhogen van 75% tot 90%, en om uiteindelijk in dit gloednieuwe product een systeem-energiedichtheid te realiseren met een maximaal bereik van 160 Wh/kg. Daarnaast is de koelplaat ook geïntegreerd om ervoor te zorgen dat de accu geschikt is voor de warme en vochtige omgeving in Brazilië. Profiteer van de hoge energiedichtheid van het systeem, de lagere kosten, langere levensduur en de betere efficiëntie: de e-Delivery met CATL-accu biedt lagere totale eigendomskosten en een betere gebruikerservaring voor de consument.

Het internationale samenwerkingsverband promoot gezamenlijk de elektrificatie van commerciële voertuigen

De samenwerking maakt ook deel uit van het baanbrekende e-Consortium, een samenwerkingsverband tot stand gebracht door VWCO en geselecteerde leveranciers voor het vergemakkelijken van de toegang tot elektrische technologie in de sector voor commercieel voertuigen. Door met VWCO en andere partners in dit samenwerkingsverband samen te werken, zal CATL, als enige leverancier van lithium-ion-accu's, geavanceerde en betrouwbare accu-oplossingen leveren om samen een ecosysteem voor elektrische mobiliteit (e-mobiliteit) te bouwen.

"We maken voortdurend gebruik van onze sterke technologische positie en wereldwijde aanwezigheid door een zeer efficiënte en betrouwbare accu-oplossing te bieden voor e-mobiliteit. Na het succes op het gebied van personenauto's, blijven we de succesvolle ervaring en expertise ook voor elektrische vrachtwagens uitbreiden," aldus Zhou Jia, President van CATL. "Het samenwerken met VWCO en het deel uitmaken van het e-Consortium zijn de belangrijkste elementen voor het realiseren van onze gemeenschappelijke inzet voor wereldwijde duurzame ontwikkeling."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009998/CATL.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010008/CATL_e_Delivery_Truck.jpg

SOURCE CATL