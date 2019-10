CATL entame les travaux de construction de sa première usine à l'étranger en Allemagne

ERFURT, Allemagne, 19 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'inauguration des travaux de construction de la première usine hors de Chine du premier fabricant mondial de batteries lithium-ion, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) (300750.SZ), a eu lieu le 18 octobre à Thuringe, dans le centre-est de l'Allemagne, marquant le début de la construction de la première usine de batteries lithium-ion en Allemagne.

« L'Allemagne abrite une industrie automobile forte et plusieurs grands clients de CATL », a déclaré Matthias Zentgraf, coprésident de CATL Europe. « Nous pensons que la combinaison de la tradition industrielle allemande et de la culture d'innovation technologique de CATL dans le domaine des batteries accélérera considérablement l'électrification du secteur automobile en Europe. » CATL a développé des partenariats gagnant-gagnant avec de nombreuses sociétés européennes du secteur automobile, telles que BMW, Volkswagen, Daimler, Volvo et Bosch.

Cette usine intelligente a été conçue et développée pour s'enraciner profondément en Europe et travailler en étroite collaboration avec les clients pour fournir à la mobilité électrique une énergie propre et fiable. Après avoir acheté l'ancienne propriété à Solarworld, CATL entame une nouvelle étape d'expansion de sa capacité sur un site vierge de 23 ha avec pour objectif d'atteindre une capacité de production de 14 GWh de batterie d'ici 2022. Les lignes de production des cellules de batterie et des modules seront finalisées au cours de cette phase d'expansion. Pour assurer une production hautement efficace, une équipe de soutien complète sera constituée en Thuringe et comprendra notamment des services de logistique, de gestion de la qualité, de maintenance, d'achats locaux et de développement. Des experts du siège de CATL dans les domaines de la technologie, des processus et de la gestion viendront également apporter leur soutien en Thuringe pour veiller au bon démarrage des activités. Depuis juin dernier, CATL est présente sur le site avec les premiers employés. Jusqu'à 2000 emplois devraient être créés d'ici 2024/2025.

La chaîne d'approvisionnement locale est un autre élément clé d'une localisation réussie de la production. La société identifiera et évaluera également les fournisseurs locaux de matériaux, de composants, de systèmes et de services. Cela créera indirectement des emplois et des perspectives supplémentaires dans la région.

« La Thuringe occupe une position centrale, ce qui nous permet de répondre aux demandes de nos clients dans les meilleurs délais. La disponibilité des énergies renouvelables, qui atteint déjà près de 40 % dans le réseau public de Thuringe, est un critère qui a également beaucoup pesé dans notre choix. » Matthias Zentgraf poursuit : « En dernier lieu, grâce au soutien du ministère des Affaires économiques de Thuringe et de LEG Thüringen, nous sommes convaincus que l'environnement de production et de recherche et développement de la Thuringe contribuera au développement de CATL. »

Outre le fait de transférer des technologies de pointe de batteries lithium-ion de la Chine vers l'Allemagne, CATL intensifiera également sa coopération avec les instituts de recherche et développement et les universités, tels que le MEET, pour renforcer sa position déjà solide dans le secteur.

CATL ayant choisi le site d'Arnstadt, ses batteries lithium-ion de pointe destinées à la mobilité électrique seront fabriquées dans la région. Ce regain d'intérêt pour la région contribuera également à faire de la Thuringe une référence dans l'évolution de la mobilité sous tous ses aspects.

SOURCE CATL