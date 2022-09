CATL et le groupe BMW concluent un accord-cadre pour la fourniture de batteries cylindriques

NINGDE, Chine, 10 septembre 2022 /PRNewswire/ -- CATL et le groupe BMW ont annoncé aujourd'hui un accord pluriannuel pour la fourniture de batteries cylindriques destinées à alimenter la nouvelle série de modèles électriques du constructeur allemand NEUE KLASSE à partir de 2025.

Selon l'accord, CATL livrera au groupe BMW les nouvelles batteries cylindriques, au format standard de 46 millimètres de diamètre, produites dans deux des futures usines de batteries de CATL en Chine et en Europe, affichant chacune une capacité annuelle allant jusqu'à 20 GWh dédiés au groupe BMW.

Fonctionnant grâce aux nouvelles batteries rondes de CATL, la sixième génération de la technologie eDrive de BMW utilisée dans le modèle NEUE KLASSE représente un progrès majeur en matière de technologie des VE, en termes de densité d'énergie, de vitesse de charge et de portée.

L'accord s'appuie sur l'engagement commun des deux sociétés à construire une chaîne de valeur circulaire, durable et tournée vers l'avenir des batteries. CATL utilisera principalement des énergies renouvelables et des matériaux secondaires pour la production des éléments de batterie à haute performance. Le cobalt et le lithium utilisés pour la nouvelle génération de batteries proviendront de mines certifiées.

La combinaison de l'architecture des véhicules NEUE KLASSE du groupe BMW et des remarquables technologies de batteries bas-carbone de CATL permettra aux deux entreprises de maintenir leur position de leader dans la transition vers l'e-mobilité en Europe et dans le monde, marquant une nouvelle étape importante dans le partenariat spécial qui unie les deux entreprises avec une vision commune pour un avenir plus vert.

« Le groupe BMW est un partenaire privilégié et primordial pour CATL, et nous sommes très heureux d'élargir ce partenariat stratégique qui a été forgé et renforcé ces 11 dernières années. Avec notre portefeuille diversifié de produits et de technologies de pointe, nous sommes convaincus d'offrir la meilleure solution pour alimenter la prochaine génération de véhicules électriques de luxe du groupe BMW, a déclaré Robin Zeng, fondateur et président de CATL. Nous sommes impatients de développer et de fournir des solutions plus compétitives et plus durables à nos partenaires afin de promouvoir l'e-mobilité et la transition énergétique à l'échelle mondiale. »

« Nous sommes ravis que le groupe BMW et CATL étendent leur coopération fructueuse. Nous poursuivrons notre partenariat avec la prochaine génération de batterie à partir de 2025, a déclaré Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW AG et responsable des achats et du réseau de fournisseurs. CATL est un partenaire solide et dévoué qui accorde autant d'importance à l'action durable que nous. À l'avenir, nos deux entreprises continueront de montrer la voie et sont clairement déterminées à adopter des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. »

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited