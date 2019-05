CATL et Volvo Car Group signent un accord d'approvisionnement de batteries d'une valeur de plusieurs milliards de dollars

NINGDE, Chine, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Un accord à long terme a été signé entre Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) et le FEO mondial de premier plan Volvo Cars Group (Volvo Cars), afin d'assurer l'approvisionnement de batteries lithium-ion d'une valeur de plusieurs milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour les modèles Volvo et Polestar de nouvelle génération.

L'accord couvre l'approvisionnement mondial de modules de batteries pour tous les modèles de la future plateforme SPA2 et de la plateforme de véhicule modulaire existante CMA. Dès 2017, Volvo Cars a annoncé sa décision stratégique consistant à adopter l'électrification globale, en tant que pionnier visionnaire du secteur automobile. Cette coopération représente une étape majeure en direction de la concrétisation de la stratégie ambitieuse d'électrification de Volvo Cars, ainsi qu'une étape importante dans le cadre du développement mondial de CATL.

Volvo Cars a affirmé que CATL était un fabricant reconnu de batteries possédant une expérience longue et fructueuse dans la fourniture de batteries lithium-ion en faveur du secteur automobile mondial. La société répond aux directives d'approvisionnement strictes de Volvo Cars en termes de leadership technologique, de chaînes logistiques responsables et de modèles de coûts compétitifs.

Axée sur une philosophie de coopération « focalisée sur le client », CATL fournira des services localisés grâce à une équipe locale basée en Suède, afin de délivrer des services d'approvisionnement de batteries localisés et des communications plus efficaces. Afin d'aider Volvo Cars à améliorer l'efficience, la durabilité et la transparence de sa chaîne logistique globale, CATL appliquera également la stratégie de développement durable de Volvo Cars, en utilisant de l'énergie verte pour la production de batteries, ainsi qu'en suivant et gérant l'approvisionnement en matières premières. La batterie issue de cette transaction proviendra également de l'usine internationale de CATL.

« CATL et Volvo partagent la même vision dans le domaine des énergies nouvelles, c'est pourquoi nous avons décidé de la concrétiser ensemble. » Un porte-parole de CATL a déclaré : « Grâce à des solutions de batteries avancées et fiables, nous aiderons Volvo à créer des véhicules électriques leaders mondiaux qui desserviront les consommateurs de toute la planète. »

À propos de Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)

Fondée en 2011, Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) développe et fabrique des batteries lithium-ion destinées à la mobilité électronique, ainsi qu'aux solutions de stockage énergétique. La principale activité de CATL inclut également les matériaux, les systèmes de gestion des batteries, ainsi que le recyclage et la réutilisation des batteries. Le volume de chiffre d'affaires annuel de CATL a atteint 21,31 GWh en 2018. D'après SNE Research, CATL figurait à la première place du secteur mondial des batteries destinées aux véhicules électriques, grâce à ses expéditions annuelles de 2018.

Basée à Ningde, en Chine, CATL compte plus de 24 000 employés répartis à travers le monde, ainsi que des agences à Shanghai, Jiangsu, Qinghai et Pékin en Chine, et à Munich, Paris, Detroit et Yokohama. Les principales usines de production de batteries de la société sont basées à Fujian, Jiangsu et Qinghai en Chine, et son usine européenne implantée à Erfurt, en Allemagne, est actuellement en construction. En juin 2018, CATL est entrée à la bourse de Shenzhen (300750).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.catlbattery.com/.

