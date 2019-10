CATL et VWCO collaborent pour accélérer l'électrification des véhicules commerciaux dans le monde

Une application PFL et CTP remarquable – le tout dernier produit VC standard de CATL Les camions électriques coopérés seront équipés du tout dernier modèle de bloc-piles standard CATL, spécifiquement conçu pour les véhicules commerciaux. En utilisant le système chimique PFL, qui offre une durée de vie exceptionnelle et une température de claquage thermique élevée allant jusqu'à 800°C, la performance du produit en termes de sécurité et de fiabilité est excellente. Les piles CATL ont été vérifiées par plus de 300 éléments d'essais tels que des incendies extérieurs, les vibrations, l'écrasement ainsi que d'autres dangers, et en simulant des conditions de travail permanentes afin de répondre aux normes locales et satisfaire aux exigences de différents scénarios d'applications réelles, et valider le niveau de capacité d'étanchéité à l'eau et à la poussière IP68 sur ce bloc-piles standard.

En adoptant la technologie cell–to-pack (CTP) à la pointe de l'innovation, qui inclut plus de 70 brevets principaux, les éléments de module traditionnels peuvent être retirés pour augmenter l'efficacité de l'intégration de 75 % à 90 %, et, au final, atteindre une densité énergétique de système allant jusqu'à 160Wh/kg dans ce tout nouveau produit. De plus, une plaque de refroidissement est également intégrée pour s'assurer que le bloc-piles est adapté à l'environnement chaud et humide du Brésil. Bénéficiant d'une haute densité énergétique de système, de coûts réduits, d'une durée de vie prolongée et d'une meilleure efficacité, e-Delivery équipé de la pile CATL réduit le coût total de propriété (CTP) et améliore l'expérience utilisateur des consommateurs.

L'alliance internationale promeut l'électrification des VC

Le partenariat appartient également à l'e-Consortium pionnier, une alliance établie entre VWCO et des fournisseurs sélectionnés pour faciliter l'accès à la technologie électrique dans le secteur des véhicules commerciaux (VC). En travaillant avec VWCO et d'autres partenaires dans cette alliance, CATL, en tant que seul fournisseur de piles lithium-ion, offrira des solutions de pile avancées et fiables pour construire ensemble un écosystème de mobilité électrique (e-mobilité).

« Nous mobilisons constamment notre solide position technologique et notre présence à l'international en fournissant une solution de pile hautement efficace et fiable à l'e-mobilité. Au-delà de notre succès dans le domaine des véhicules de tourisme, nous étendons également notre expérience et notre expertise approfondies aux camions électriques », a déclaré Zhou Jia, président de CATL. « Notre coopération avec VWCO et notre appartenance au e-Consortium sont les éléments clés de notre engagement partagé envers le développement durable dans le monde. »

