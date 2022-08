CATL et ZEEKR signent un accord de coopération stratégique sur cinq ans, le premier lot de batteries Qilin alimentera les modèles ZEEKR

NINGDE, Chine, 28 août 2022 /PRNewswire/ -- CATL et ZEEKR ont annoncé conjointement, le 27 août, que ZEEKR serait la première marque de voiture à être alimentée par des batteries Qilin produites en série. Le modèle ZEEKR 009 sera la première voiture au monde équipée de Qilin, et le modèle ZEEKR 001 sera le premier modèle au monde équipé de batteries Qilin d'une autonomie de 1 000 km. Sur la base d'une coopération approfondie, les deux entreprises ont conclu un partenariat stratégique de cinq ans et sont convenues de renforcer l'interaction entre l'offre et la demande afin de promouvoir l'avancement technologique de l'industrie des nouvelles énergies.

CATL and ZEEKR sign five-year strategic cooperation agreement, first volume of Qilin batteries to power ZEEKR models CATL and ZEEKR sign five-year strategic cooperation agreement, first volume of Qilin batteries to power ZEEKR models CATL and ZEEKR sign five-year strategic cooperation agreement, first volume of Qilin batteries to power ZEEKR models

Les batteries Qilin de CATL sont basées sur la technologie CTP de troisième génération. Avec une efficacité record d'utilisation du volume de 72 % et une densité d'énergie de 255 Wh/kg, il atteint le plus haut niveau d'intégration de système au monde à ce jour, capable de fournir une autonomie de plus de 1 000 km. En outre, grâce à l'adoption de la technologie révolutionnaire de refroidissement des cellules à grande surface, Qilin permet un démarrage à chaud en 5 minutes et une charge rapide en 10 minutes. Avec le même système chimique et la même taille de boîtier, elle peut fournir 13 % de puissance en plus que la batterie 4680, ce qui représente une amélioration globale en termes d'autonomie, de charge rapide, de sécurité, de durée de vie, d'efficacité et de performances à basse température.

En tenant compte de la demande du marché et de l'expérience des utilisateurs, les batteries Qilin pourront exploiter pleinement leur efficacité énergétique grâce à l'architecture SAE (Sustainable Experience Architecture) ouverte et de pointe, offrant ainsi une solution parfaite de conduite purement électrique. Les modèles équipés de Qilin permettront aux clients de ne plus s'inquiéter de l'autonomie, de la charge et de la sécurité des batteries des véhicules électriques, et de profiter d'une expérience de conduite confortable.

« Le ZEEKR 009 équipé de Qinin sera livré à nos clients au premier trimestre 2023, et le ZEEKR 001 équipé de Qilin sera déployé au deuxième trimestre 2023. Grâce à la SEA, leader mondial, et aux batteries Qilin, à la pointe de la technologie, nous pourrons offrir à nos clients un plaisir de conduite absolu », a déclaré An Conghui, PDG de ZEEKR.

« Fidèles au principe de fournir des solutions grâce à des efforts conjoints, nous nous engageons à permettre aux constructeurs automobiles de créer des marques de voitures haut de gamme à l'échelle mondiale grâce à des technologies et des solutions de batteries EV de pointe, favorisant ainsi la transition vers l'e-mobilité à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr Robin Zeng, fondateur et président de CATL.

Il n'a fallu que 65 jours à CATL pour dévoiler les modèles produits en série équipés de Qilin après la sortie de la batterie, ce qui illustre l'engagement de CATL à répondre à la demande du marché et des clients pour des batteries à longue portée, à charge ultra-rapide et à haute sécurité. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement des véhicules électriques intelligents, qui accélérera la transition vers les véhicules électriques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1886418/CATL_ZEEKR_z1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1886420/z2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1886422/z3.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.