CATL et ZF s'associent pour créer un service après-vente optimal dans le domaine de l'e-mobilité et du stockage d'énergie

CATL, leader mondial dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie, renforcera ses capacités et son efficacité en matière d'après-vente à l'échelle mondiale grâce à sa collaboration avec ZF qui, avec plus de 10 000 ateliers partenaires sur son marché mondial de l'après-vente et avec les produits de plus en plus nombreux pour les véhicules électriques en qualité de fabricant d'équipements d'origine, sera considéré comme l'option privilégiée dans l'expansion du réseau de services de CATL.

Dans le cadre de cet accord, CATL fournira à ZF un savoir-faire complet en matière de formation sur les batteries, qui sera combiné à la formation sur la haute tension DGUV de ZF afin d'améliorer la compétitivité de ses programmes de formation et autres services après-vente. Les deux parties conviennent également d'établir et d'élever conjointement les normes afin de servir de référence au secteur.

Dans le cadre de leur vision et de leur mission communes en matière de durabilité, CATL et ZF ont également convenu de coopérer en matière de connectivité et de réaffectation des données.

« Le partenariat avec ZF est une étape importante vers le développement d'une chaîne de valeur globale pour les batteries. Avec le soutien du réseau mondial de ZF, nous améliorerons encore notre service après-vente mondial et continuerons à fournir au monde entier des produits de nouvelle énergie axés sur les clients », a déclaré Zhou Jia, président de CATL. « Avec ZF, nous sommes également convaincus que nous pouvons contribuer à la tendance mondiale vers l'e-mobilité et les émissions nettes nulles. »

« Permettre une collaboration créative entre les entreprises peut faire bondir l'innovation commerciale. Nous sommes fiers de pouvoir compléter nos compétences dans le domaine de l'après-vente par celles de l'un des leaders mondiaux des énergies nouvelles. Avec CATL, nous allons renforcer la présence mondiale et les solutions de service de pointe de la division Aftermarket de ZF », a déclaré le Dr Holger Klein, membre du conseil d'administration du groupe ZF. « Nous voulons stimuler une croissance qui régénère et améliore réellement notre monde naturel. ZF poursuit sa responsabilité d'entreprise dans le domaine de l'énergie verte et des dépenses à faible émission de carbone et s'engage à réaliser la vision future de "zéro émission et zéro accident". »

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co, Limited (CATL) est un leader mondial de l'innovation technologique dans le domaine des nouvelles énergies, qui s'engage à fournir des solutions et des services de premier ordre pour les nouvelles applications énergétiques dans le monde entier. En juin 2018, la société est entrée en bourse à la Shenzhen Stock Exchange sous le code boursier 300750. Selon SNE Research, en 2020, le volume de consommation de batteries électriques de CATL s'est classé numéro 1 dans le monde pendant quatre années consécutives. CATL jouit également d'une large reconnaissance de la part de ses partenaires fabricants d'équipements originaux. Pour atteindre l'objectif de remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes d'énergie fixes et mobiles par des systèmes d'énergie électrique hautement efficaces générés par des batteries avancées et des énergies renouvelables, et promouvoir l'innovation intégrée des applications du marché avec l'électrification et l'« intelligentisation », CATL maintient une innovation continue dans quatre dimensions, notamment le système chimique de la batterie, le système de structure, le système de fabrication et les modèles commerciaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.catl.com

À propos de ZF

ZF est une entreprise technologique mondiale qui fournit des systèmes pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux et la technologie industrielle, créant ainsi la prochaine génération de mobilité. ZF permet aux véhicules de voir, de penser et d'agir. Dans les quatre domaines technologiques que sont le contrôle du mouvement des véhicules, la sécurité intégrée, la conduite automatisée et la mobilité électrique, ZF offre des solutions complètes de produits et de logiciels aux constructeurs automobiles établis et aux nouveaux fournisseurs de services de transport et de mobilité. ZF électrifie une large gamme de types de véhicules. Avec ses produits, l'entreprise contribue à réduire les émissions, à protéger le climat et à renforcer la sécurité de la mobilité.

Au cours de l'exercice 2020, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de 32,6 milliards d'euros. L'entreprise emploie plus de 150 000 collaborateurs sur environ 270 sites dans 42 pays.

Le portefeuille de solutions pour le marché de l'après-vente et les flottes de ZF Friedrichshafen AG s'appuie sur ses marques fortes : Lemförder, Sachs, TRW et WABCO. Une large offre de produits et de services, des solutions de connectivité avancées pour la gestion de la mobilité numérique et un réseau de services mondial, soutiennent et améliorent les performances et l'efficacité de tous les types de véhicules tout au long de leur cycle de vie. L'organisation du marché secondaire de l'entreprise est à la fois un architecte et un précurseur du marché secondaire de nouvelle génération et le partenaire privilégié des clients des flottes et du marché secondaire dans le monde entier.

Pour de plus amples informations et des photos, rendez-vous sur le site : www.zf.com

