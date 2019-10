CATL inicia construção da primeira fábrica no exterior na Alemanha

ERFURT, 18 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma cerimônia revolucionária para a primeira fábrica da principal fabricante de baterias de íons de lítio do mundo, a Contemporary Amperex Technology Co (CATL) ocorreu no dia 18 de outubro na Thuringia, um estado o centro-leste da Alemanha, marcando o início da construção da primeira fábrica de íons de lítio da Alemanha.

"A Alemanha abriga importantes clientes do setor automotivo e vários da CATL", declarou Matthias Zentgraf, co-presidente da CATL. "Nós cremos que a combinação da tradição industrial da Alemanha com a tradição da CATL de tecnologia inovadora para baterias vai acelerar grandemente a eletrificação da indústria automotiva na Europa." A CATL desenvolveu parcerias mutuamente benéficas com uma enorme quantidade de empresas do setor automotivo, incluindo a BMW, Volkswagen, Daimler, Volvo e Bosch.

Essa fábrica inteligente está projetada e desenvolvida para penetrar fortemente na Europa e trabalhar de perto com clientes a fim de proporcionar energia limpa e confiável para eletromobilidade. Após comprar a antiga propriedade da Solarworld, a CATL inicia um novo estágio de expansão de capacidade numa instalação de 23 ha visando a uma capacidade de produção de 14 GWh de bateria até 2022. As linhas de produção tanto para as células quanto para módulos de bateria serão finalizadas nessa fase de expansão. A fim de proporcionar uma produção altamente eficiente, uma equipe de suporte abrangente será desenvolvida na Thuringia, incluindo departamentos de logística, gestão de qualidade, manutenção de operações e compras locais, bem como desenvolvimento. Especialistas da sede da CATL nos ramos de tecnologia, processo e gestão também virão e apoiarão na Thuringia para que a fase inicial ocorra sem percalços. Desde junto deste ano, a CATL tem atuado no local com os primeiros funcionários, e até 2.000 empregos serão criados até 2024/2025.

A cadeia de suprimentos local é outro elemento chave da localização de produção bem-sucedida. A empresa também identificará e qualificará fornecedores locais de materiais, componentes, sistemas e serviços. Isso vai criar indiretamente empregos adicionais e abrirá mais possibilidades na região.

"A Thuringia está centralmente localizada, permitindo-nos responder às solicitações dos clientes em tempo hábil. E a disponibilidade de energia renovável, que já atinge quase 40% da rede pública na Thuringia, é outro critério de decisão importante." Matthias Zentgraf continua: "E finalmente, graças ao suporte do Ministério de Assuntos Econômicos da Thuringia e a LEG Thuringia, cremos que o ambiente de fabricação e P&D da LEG vai contribuir com o desenvolvimento da CATL."

A CATL também vai intensificar sua cooperação com institutos e universidades de P&D locais, como o MEET, a fim de ampliar a sólida posição no setor.

Com a escolha da CATL no site da Arnstadt, as modernas baterias de íons de lítio para eletromobilidade serão fabricadas na região. Esse ímpeto também ajudará a posicionar de maneira bem-sucedida a Thuringia como padrão no ambiente de mobilidade com todas as suas facetas.

