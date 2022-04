CATL lança seus primeiros serviços de troca de bateria EVOGO em Xiamen

As quatro primeiras estações de troca rápida de bateria que começaram a operar estão localizadas no distrito de Siming, no distrito de Huli e no distrito de Haicang de Xiamen. Espera-se que o número de estações de troca rápida de bateria em Xiamen aumente para 30 até o final deste ano, quando os motoristas em qualquer lugar da ilha de Xiamen poderão encontrar uma destas estações em um raio de três quilômetros. A solução de troca de bateria EVOGO permitirá que os consumidores de veículos elétricos se despeçam do inconveniente de reabastecimento e permitirá que os consumidores que não tenham vaga de estacionamento com carregamento de bateria também possam curtir dirigir veículos elétricos.

Atualmente, o preço promocional para alugar um bloco Choco-SEB é RMB 399 por mês, que será ajustado dinamicamente de acordo com os diferentes níveis de consumo de energia dos usuários. Para cada serviço de troca de bateria na estação de troca, a carga é quase a mesma do serviço de carregamento rápido e está sujeita a ajustes dinâmicos de acordo com as diferentes localizações das estações e intervalos de tempo. A solução de troca de bateria EVOGO da CATL oferecerá a mais usuários de VEs acesso a uma experiência de reabastecimento conveniente.

A Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), uma subsidiária de propriedade integral da CATL, firmou uma cooperação abrangente em que todos ganham com vários parceiros, implementando seu plano de parceria na cidade. Todas as partes envolvidas uniram forças para cooperar em tecnologia, recursos e serviços a fim de facilitar a construção da rede de troca de bateria e promover modelos de veículos EVOGO em Xiamen.

No futuro, a CATL se unirá a mais parceiros para lançar mais modelos de veículos EVOGO e prestar serviços EVOGO em mais cidades. Vamos com a EVOGO.

