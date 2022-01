CATL представляет EVOGO для модульной замены аккумуляторов

НИНДЕ (Китай), 20 января 2022 г. /PRNewswire/ -- 18 января компания Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) — дочерняя компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) представила свое решение для модульной замены аккумуляторов EVOGO на своем первом онлайн-мероприятии. EVOGO, состоящая из блоков аккумуляторов, станций быстрой замены аккумуляторов и приложения, будет впервые представлена в десяти городах, заявил генеральный директор компании CAES Чэнь Вэйфэн (Chen Weifeng).