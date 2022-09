CATL présente des solutions et des services tous scénarios pour les applications commerciales au salon IAA Transportation 2022

HANOVRE, Allemagne, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- CATL, un leader mondial des technologies innovantes en matière de nouvelles énergies, présente ses technologies de pointe et son portefeuille de produits au salon IAA TRANSPORTATION 2022, qui se déroule à Hanovre, en Allemagne, du 20 au 25 septembre.

Les produits d'application commerciale de CATL sont équipés du système de batterie LFP, qui se caractérise par une longue durée de vie et une grande stabilité thermique et offrira des performances exceptionnelles en matière d'adaptabilité à la température, ainsi que la toute dernière technologie CTP (cell to pack), qui augmente considérablement la densité énergétique des batteries et, par conséquent, la charge utile des véhicules. Soutenu par ses technologies de batteries innovantes, le portefeuille de produits de CATL présenté lors du salon couvre des applications commerciales à scénario complet telles que les bus, les poids lourds, la logistique, les navires et les engins de construction, en relevant les défis typiques d'une consommation d'énergie élevée, d'un fonctionnement de longue durée et d'environnements difficiles, notamment les vibrations, la poussière, l'eau boueuse et parfois les températures extrêmes, entre autres, facilitant ainsi l'électrification des transports.

Des solutions de modules et de packs actualisées

Les mises à jour des produits au niveau des modules et des packs sont au centre de la présentation de CATL au salon de cette année. Lors du salon, CATL présentera son produit phare, le pack à haute densité énergétique, qui est alimenté par la cellule à haute densité énergétique de 228 Ah. Soutenu par la technologie CTP de CATL, le pack affiche une efficacité d'intégration de 91 % et une densité énergétique du système de 160 Wh/kg. Le pack, qui peut être appliqué à presque tous les scénarios, a été bien accueilli par les clients de véhicules commerciaux. Jusqu'à présent, plus de deux millions de packs à haute densité énergétique ont été expédiés dans plus de 55 pays et régions du monde.

CATL maintient sa dynamique d'innovation basée sur le pack à haute densité énergétique, et a développé deux produits de prochaine génération : le Gen-4 Innovative Pack et le Module to Vehicle (MTV). Doté des dernières technologies LFP et CTP, le Gen-4 Innovative Pack affiche une augmentation de 7 % de la densité énergétique en poids et de 22 % de la densité énergétique en volume, capable de s'appliquer à un large éventail de scénarios d'application. Pour répondre à la demande du marché en matière de batteries à haute densité énergétique, notamment pour les e-bus, CATL a développé MTV, qui intègre directement les modules aux véhicules, ce qui permet d'atteindre une densité énergétique du système de 175 Wh/kg, et d'augmenter l'espace d'utilisation du véhicule de 40 %. En outre, le module haut de gamme offre une sécurité maximale, car il peut être intégré au toit du véhicule, le protégeant ainsi des dommages causés par les inondations ou de l'emballement thermique provoqué par les collisions.

La longue durée de vie et les avantages économiques qu'elle apporte sont un autre facteur important auquel les clients tiennent. Le pack à longue durée de vie nouvellement introduit par CATL a été spécialement conçu pour les applications nécessitant une longue durée de vie, comme les bus ou les poids lourds, et offre une garantie de dix ans ou 8 000 cycles. La conception de sa structure de boîte ultra-résistante et la chimie du LFP permettent de l'utiliser dans des conditions de travail même difficiles, y compris dans les zones minières. En outre, la conception de la structure de gestion thermique disposée verticalement permet de tripler la zone d'échange thermique, ce qui améliore considérablement les performances de chauffage et d'isolation.

Pour les applications basse tension telles que les chariots élévateurs à fourche, les voiturettes de golf et les équipements d'aéroport fonctionnant dans des environnements fermés, CATL a lancé le module de plateforme basse tension, qui est capable de fonctionner dans une large gamme de températures (de -35 °C à 65 °C).

En plus de ces produits, CATL poursuit son innovation en matière de système de matériaux, et a lancé des batteries sodium-ion et deux produits de charge rapide. La densité énergétique de la cellule de batterie sodium-ion de première génération de CATL peut atteindre 160 Wh/kg, et la société a commencé à coopérer à la commercialisation des batteries sodium-ion avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de stockage d'énergie afin d'établir une chaîne industrielle préliminaire d'ici 2023. La cellule de 119 Ah, qui peut être utilisée à la fois sur les véhicules électriques à batterie (VEB) et les véhicules hybrides rechargeables (VHR), garantit une charge de 80 % en 15 minutes à température ambiante grâce au soutien du super réseau électronique et de la technologie d'anneau ionique rapide. Grâce à la technologie du graphite isotrope, la cellule de 28 Ah permet une charge rapide de 6C et une recharge de 10C.

Des modèles commerciaux innovants

En janvier 2022, CATL a lancé sa solution innovante d'échange de batterie modulaire EVOGO. Basée sur la séparation du véhicule et de la batterie, CATL considère la batterie comme un produit partagé, créant ainsi une toute nouvelle expérience pour le marché. Les clients sont libres de choisir un ou plusieurs blocs pour leurs véhicules afin de répondre à différentes exigences d'autonomie. En attendant, elle est compatible avec la plupart des voitures particulières et des véhicules logistiques développés sur des plateformes VEB.

CATL a également lancé des solutions d'échange de batteries pour les poids lourds, et a développé des armoires d'échange de batteries standard pour les poids lourds, ce qui permet aux clients de choisir de manière flexible la capacité de puissance en fonction des différentes exigences en matière d'autonomie, et d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle des poids lourds.

« Nous allons faire avancer la révolution du transport une fois de plus avec notre solution durable et puissante », a déclaré Li Xiaoning, président exécutif de l'application commerciale outre-mer, CATL. « Avec nos dernières solutions complètes pour l'application commerciale alimentées par des technologies de nouvelle génération, nous pensons pouvoir amener l'industrie à se développer de manière durable et sûre avec suffisamment d'énergie, ce qui représente notre engagement envers l'électrification des transports et la transition énergétique. »

CATL est présent au salon IAA Transportation du 20 au 25 septembre au stand B02, Hall 20, Deutsche Messe à Hanovre.

