CATL signe un accord de coopération stratégique de cinq ans avec SERES pour fournir des batteries Qilin aux nouveaux modèles AITO

NINGDE, Chine, 28 août 2022 /PRNewswire/ -- CATL et SERES ont annoncé conjointement le 27 août que les batteries Qilin alimenteront les nouveaux modèles AITO. Les deux parties ont signé un accord qui prévoit une coopération stratégique sur cinq ans et qui prévoit que tous les modèles AITO seront équipés de batteries EV de CATL.

CATL signs five-year strategic cooperation agreement with SERES, supplies Qilin batteries for new AITO models CATL signs five-year strategic cooperation agreement with SERES, supplies Qilin batteries for new AITO models

La concrétisation de l'accord de coopération stratégique vient renforcer globalement le partenariat que les deux parties ont noué en 2021. Les batteries Qilin, qui seront utilisées sur les nouveaux modèles AITO, constituent la troisième génération de la technologie CTP de CATL et représentent le niveau d'intégration le plus élevé au monde pour les systèmes de batterie. Doté d'une efficacité d'utilisation du volume record de 72 % et d'une densité énergétique de 255 Wh/kg, il est capable d'offrir une autonomie de plus de 1 000 km. En outre, grâce à l'adoption de la technologie révolutionnaire de refroidissement des cellules à grande surface, Qilin permet un démarrage à chaud en 5 minutes et une charge rapide en 10 minutes. Les modèles alimentés par Qilin augmenteront l'autonomie de 10 % et amélioreront globalement l'autonomie, la recharge rapide, la sécurité, le cycle de vie, l'efficacité et les performances à basse température.

Richard Yu, directeur exécutif, PDG du Consumer BG et PDG de l'Intelligent Automotive Solution BU de Huawei, a déclaré : « Les modèles AITO sont attrayants pour les consommateurs en raison de la qualité élevée des produits, de la bonne expérience du consommateur et de l'excellence du service. Les sociétés Huawei, SERES et CATL sont toutes engagées dans la création de technologies avant-gardistes et de produits de haute qualité, et nous continuerons à innover et à apporter les technologies les plus puissantes et les plus pointues aux modèles AITO, offrant ainsi aux consommateurs une véritable expérience de conduite intelligente. »

Zhang Xinghai, fondateur et président de SERES, a déclaré : « CATL est un leader mondial des technologies avant-gardistes. Ses atouts technologiques et son expérience de la production de masse sont manifestes pour tous. Les nouveaux modèles AITO, soutenus par les technologies sophistiquées de SERES en matière de nouvelles énergies et par ses capacités exceptionnelles en matière de fabrication intelligente, ainsi que par les technologies de pointe de Huawei dans le secteur des TIC et les dernières batteries Qilin de CATL, offriront aux clients une expérience de conduite unique. »

« La signature de l'accord de coopération stratégique à long terme témoigne de notre détermination à exploiter les technologies de pointe en matière de batteries de traction pour donner à nos partenaires les moyens de construire une marque automobile mondiale haut de gamme. Cela démontre également notre confiance dans la réussite de l'ère des véhicules électriques intelligents grâce à nos efforts conjoints », a déclaré Robin Zeng, fondateur et président de la CATL.

Il n'a fallu que 65 jours à CATL pour dévoiler les modèles produits en série avec Qilin à l'intérieur après la sortie de la batterie, ce qui illustre l'engagement de CATL à répondre à la demande du marché et des clients pour des produits de batterie à longue portée, à charge ultra-rapide et à haute sécurité. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement des véhicules électriques intelligents, qui accélérera la transition vers les véhicules électriques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1886424/CATL_SERES_s1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1886426/CATL_SERES_s2.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.