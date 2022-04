CATL spolupracuje s Indonéziou na podpore e-mobility s investíciou takmer 6 miliárd USD

Spoločnosť CBL sa spojila s indonézskymi spoločnosťami ANTAM a IBI v rámci projektu integrácie batérií pre elektrické vozidlá v Indonézii

Projekt so spoločnou investíciou takmer 6 miliárd USD sa zameriava na ťažbu a spracovanie niklu, materiály na výrobu batérií, samotnú výrobu batérií, ako aj na ich recykláciu.

Partnerstvo predstavuje dôležitý míľnik na rozšírenie globálnej pôsobnosti spoločnosti CATL a podporí aj priemysel elektrických vozidiel v Indonézii.

NING-TE, Čína, 15. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Dňa 14. apríla podpísala spoločnosť Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), dcérska spoločnosť spoločnosti Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), trojstrannú rámcovú dohodu so spoločnosťami PT Aneka Tambang (ANTAM) a PT Industri Baterai Indonesia (IBI) o spolupráci na projekte integrácie batérií pre elektrické vozidlá v Indonézii, ktorý zahŕňa ťažbu a spracovanie niklu, materiály na výrobu batérií pre elektrické vozidlá, samotnú výrobu batérií pre elektrické vozidlá a recykláciu batérií. Brunp je dcérskou spoločnosťou firmy Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Projekt so spoločnou investíciou 5,968 miliardy USD sa nachádza v priemyselnom parku FHT East Halmahera v indonézskej provincii Severné Maluku a na ďalších miestach v krajine.

ANTAM je členom indonézskej štátnej ťažobnej spoločnosti MIND ID. IBI alebo Indonesia Battery Corporation je štátna spoločnosť, ktorá sa zaoberá batériovými elektrickými vozidlami a ekosystémom elektrických vozidiel a je tiež dcérskou spoločnosťou spoločností MIND ID a ANTAM.

Projekt ďalej posilní vplyv spoločnosti CATL v odvetví výroby batérií, zabezpečí dodávky surovín a zdrojov, zníži výrobné náklady a podporí rozvoj podnikania v oblasti recyklácie batérií.

„Indonézsky projekt je pre CATL dôležitým míľnikom pri rozširovaní našej globálnej pôsobnosti a stane sa symbolom večného priateľstva medzi Čínou a Indonéziou," povedal Robin Zeng, zakladateľ a predseda predstavenstva CATL. „Sme plne presvedčení o rozvoji projektu v budúcnosti."

„Rámcová dohoda, ktorú sme dnes podpísali, má pre Indonéziu veľký význam, pretože sa snažíme vybudovať ekosystém elektrických vozidiel," povedal Luhut Binsar Pandjaitan, minister pre koordináciu námorných záležitostí a investícií. „Verím, že spoločným úsilím všetkých strán sa projekt úspešne zrealizuje."

