Cato Research annonce sa fusion avec SMS-oncology

Cette union élargit les solutions globales de la société à l'appui du développement de spécialités pharmaceutiques

DURHAM, Caroline du Nord, 28 octobre 2019 /PRNewswire/ --La société Cato Research, LLC (CATO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a fusionné avec Specialized Medical Services-oncology BV (SMS-oncology) afin de renforcer son portefeuille de solutions globales destinées à aider les organisations de sciences de la vie à accélérer le développement de spécialités pharmaceutiques. La société combinée adoptera sa nouvelle dénomination, CATO SMS, dans l'année à venir.

En joignant leurs efforts, CATO et SMS-oncology étendent leur présence en Europe et en Amérique du Nord, approfondissent leur expertise en oncologie et règlementation, et élargissent leur suite de services. SMS-oncology, qui a son siège à Schiphol, aux Pays-Bas, est l'une des rares organisations de recherche contractuelle (ORC) multiservices au monde à se spécialiser dans l'oncologie. L'expertise approfondie de la petite ORC en matiere de conception et de réalisation d'essais complexes dans le domaine de l'oncologie et immuno-oncologie vient compléter les connaissances règlementaires de CATO et ses services de développement de spécialités pharmaceutiques.

« CATO et SMS-oncology apportent une combinaison puissante de capacités visant à soutenir les recherches innovantes de sociétés pharmaceutiques et biotech de petite et moyenne envergure. Nos sociétés partagent de solides valeurs culturelles ancrées autour d'un engagement envers un service client personnalisé de haute qualité. Ensemble, nous sommes résolus à développer et optimiser nos services pour construire une société leader du secteur spécialisée dans des domaines thérapeutiques complexes, y compris l'oncologie, la thérapie génique et cellulaire, et les traitements rares », a déclaré Dr. Mark A. Goldberg, président exécutif de CATO.

Philine van den Tol, PDG de SMS-oncology, a ajouté, « Notre fusion avec CATO est une étape importante vers notre objectif qui est de fournir aux clients un ensemble élargi de solutions étayées par le service hautement interactif qu'ils attendent de nous. Nous pouvons désormais leur offrir une empreinte géographique étendue aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'un accès supplémentaire à une précieuse expertise en développement de médicaments et en règlementation. Nous sommes particulièrement ravis de tirer parti de l'expertise acquise par CATO dans ses rapports avec la FDA. »

Mme Van den Tol et l'équipe de direction continueront de diriger les opérations de la société. Dr. Goldberg servira à titre de président exécutif de l'entreprise combinée. CATO et SMS-oncology exerceront leurs activités sous leurs marques respectives jusqu'à ce que la transition vers leur nouvelle dénomination, CATO SMS, soit complétée.

La fusion de CATO avec SMS-oncology est la dernière étape dans l'expansion stratégique de la société depuis l'investissement de Water Street Healthcare Partners et de JLL Partners dans la société l'année dernière. Les investisseurs en soins de santé ont annoncé récemment l'acquisition de THREAD, un fournisseur de technologie innovante permettant des recherches virtuelles. CATO pourra engager THREAD au cas où les clients souhaiteraient exploiter sa plateforme pour moderniser leurs études cliniques et leurs registres via de interactions techno-habilitées.

Les termes financiers de la fusion n'ont pas été divulgués. Achelous Partners LLC ont servi à titre de conseillers financiers pour SMS-oncology dans la fusion.

À propos de SMS-oncology

SMS-oncology est la principale ORC multiservices d'Europe à être exclusivement axée sur l'oncologie. Avec un modèle commercial unique qui consiste à intégrer les affaires de développement de médicaments et les opérations cliniques, SMS-oncology couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des essais à l'établissement, la gestion et la réalisation d'essai oncologiques de phase I à IV. SMS-oncology, qui emploie près de 100 personnes, exerce ses activités dans plus de 20 pays depuis son siège situé à proximité de l'aéroport Schiphol aux Pays-Bas et de l'EMA à Amsterdam, ainsi qu'au niveau local depuis la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et les pays nordiques. SMS-oncology encourage une culture de haut rendement ; son équipe dédiée de professionnels cherche constamment à atteindre l'excellence opérationnelle, produire des résultats extraordinaires, et coopérer en vue des objectifs et des étapes importantes de ses clients. Veuillez consulter sms-oncology.com.

À propos de Cato Research

Fondée en 1988 par Dr. Allen Cato et Lynda Sutton et basée à Research Triangle Park, en Caroline du Nord, Cato Research se spécialise dans le soutien au développement de spécialités pharmaceutiques pour des clients des secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des équipements médicaux. Ses services vont de la conception et la gestion d'études précliniques et cliniques à la soumission des documents règlementaires requis pour l'autorisation de mise sur le marché. Avec plus de 200 employés et des bureaux situés aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Israël, et en Afrique du Sud, l'équipe de Cato Research démontre un niveau inégalé de réactivité, de flexibilité, d'attention au détail, et de passion pour mettre les produits de ses clients sur le marché rapidement et rentablement. Pour en savoir plus sur Cato Research, visiter cato.com.

Related Links

http://cato.com



SOURCE Cato Research