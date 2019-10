Cato Research kündigt Fusion mit SMS-oncology an

Zusammenschluss erweitert die globalen Lösungen des Unternehmens zur Unterstützung der Arzneimittelentwicklung

DURHAM, North Carolina, 28. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Cato Research, LLC (CATO) gab heute bekannt, dass es mit Specialized Medical Services-oncology BV (SMS-oncology) fusioniert ist, um sein Portfolio an globalen Lösungen zu stärken, das Life-Science-Organisationen beim Weiterkommen in der Arzneimittelentwicklung unterstützt. Das fusionierte Unternehmen wird im kommenden Jahr auf den neuen Namen CATO SMS übergehen.

Durch den Zusammenschluss verstärken CATO und SMS-oncology ihre Präsenz in Europa und Nordamerika, vertiefen ihre Onkologie- und Zulassungskompetenz und erweitern ihr Dienstleistungsangebot. SMS-oncology mit Hauptsitz in Schiphol (Niederlande) ist eines der wenigen Full-Service-Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organisations, CROs) weltweit, die sich mit Onkologie befassen. Die umfassende Expertise der hochspezialisierten CRO in Bezug auf die Entwicklung und Durchführung komplexer onkologischer und immuno-onkologischer Studien ergänzt das regulatorische Wissen und die Dienstleistungen von CATO in der Medikamentenentwicklung.

„CATO und und SMS-oncology bieten eine leistungsstarke Kombination von Fähigkeiten, die sich darauf konzentrieren, kleine und mittlere Biotech- und Pharmaunternehmen bei ihrer innovativen Forschung zu unterstützen. Unsere Unternehmen teilen starke kulturelle Werte, die in der Verpflichtung zu hoher Qualität und persönlichem Kundenservice verankert sind. Gemeinsam konzentrieren wir uns auf das Wachstum und die Verbesserung unserer Dienstleistungen, um ein branchenführendes Unternehmen aufzubauen, das sich auf komplexe Therapiegebiete wie Onkologie, Zell- und Gentherapie sowie seltene Behandlungen spezialisiert", sagte Dr. Mark Goldberg, Executive Chairman von CATO.

Philine van den Tol, CEO von SMS-oncology, fügte hinzu: „Der Zusammenschluss mit CATO ist ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten, unterstützt durch den High-Touch-Service, den sie von uns erwarten. Wir können unseren Kunden nun eine erweiterte geografische Präsenz in den USA und Kanada sowie zusätzlichen Zugang zu wertvoller Medikamentenentwicklung und Zulassungskompetenz bieten. Wir freuen uns besonders, die Expertise von CATO in der Zusammenarbeit mit der FDA zu nutzen."

Frau Van den Tol und das Managementteam werden weiterhin die Geschäfte des Unternehmens leiten. Dr. Goldberg wird als Executive Chairman des zusammengeführten Unternehmens fungieren. CATO und SMS-oncology werden unter ihren jeweiligen Marken operieren, bis die Umstellung auf den neuen Namen CATO SMS vollzogen ist.

Die Fusion von CATO mit SMS-oncology ist der jüngste Schritt in der strategischen Expansion des Unternehmens, seit Water Street Healthcare Partners und JLL Partners im vergangenen Jahr in das Unternehmen investiert haben. Die Gesundheitsinvestoren gaben kürzlich die Übernahme von THREAD bekannt, einem Anbieter innovativer Technologien für die virtuelle Forschung. CATO kann THREAD mit Möglichkeiten beauftragen, bei denen Kunden seine Plattform nutzen wollen, um ihre klinischen Studien und Register durch technologiegestützte Interaktionen zu modernisieren.

Die finanziellen Bedingungen der Fusion wurden nicht bekanntgegeben. Achelous Partners LLC war bei der Fusion als Finanzberater für SMS-oncology tätig.

Informationen zu SMS-oncology

SMS-oncology ist Europas führendes Komplett-Auftragsforschungsinstitut (full-service CRO), das sich ausschließlich der Onkologie widmet. Mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell der Integration von Onkologie-Medikamentenentwicklung und klinischem Betrieb deckt SMS-oncology die gesamte Wertschöpfungskette vom Studiendesign über die Einrichtung, das Management und den Abschluss von Onkologie-Studien der Phasen I bis IV ab. Mit fast 100 Mitarbeitern ist SMS-oncology in mehr als 20 Ländern tätig, von der Zentrale in der Nähe des Flughafens Schiphol in den Niederlanden und der EMA in Amsterdam aus sowie vor Ort in Belgien, Deutschland, Spanien und den nordischen Ländern. SMS-oncology pflegt eine High-Performance-Kultur; sein engagiertes Fachkräfteteam entfaltet sich durch operative Spitzenleistungen, außergewöhnliche Ergebnisse und das Hinarbeiten auf die Ziele und Meilensteinen seiner Kunden. Weitere Informationen unter sms-oncology.com.

Informationen zu Cato Research

Cato Research wurde 1988 von Dr. Allen Cato und Lynda Sutton gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe des Research Triangle Park in North Carolina. Das Unternehmen hat sich auf die Unterstützung bei der Medikamentenentwicklung für Kunden aus der Pharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukteindustrie spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von der Planung und Durchführung präklinischer und klinischer Studien bis hin zur Einreichung von Zulassungsunterlagen für die Marktzulassung. Mit mehr als 200 Mitarbeitern und Niederlassungen in den USA, Europa, Kanada, Israel und Südafrika beweist das Cato-Research-Team ein unübertroffenes Maß an Reaktionsfähigkeit, Flexibilität, Detailorientiertheit und Leidenschaft für die schnelle und kostengünstige Markteinführung der Produkte seiner Kunden. Weitere Informationen über Cato Research finden Sie unter cato.com.

