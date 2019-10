Cato Research ogłasza fuzję z SMS-oncology

Połączenie firm doprowadzi do poszerzenia usług firmy w zakresie wsparcia opracowywania leków

DURHAM, Północna Karolina, 28 października 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Cato Research, LLC (CATO) ogłosiła dziś fuzję z firmą Specialized Medical Services-oncology BV (SMS-oncology) w celu zasilenia portfela globalnych rozwiązań w zakresie wspierania koncernów nauk biologicznych w opracowywaniu leków. Połączone spółki przyjmą nową nazwę CATO SMS w przyszłym roku.

Przez połączenie sił CATO i SMS-oncology poszerzą obecność w Europie i Ameryce Północnej, pogłębią doświadczenie w zakresie onkologii i przepisów oraz zwiększą ofertę usług. Firma SMS-oncology z siedzibą w Schiphol w Holandii jest jednym z niewielu przedsiębiorstw kompleksowych usług tzw. Contract Research Organization (CRO) specjalizujących się w onkologii. Wąskie doświadczenie specjalistycznej firmy CRO w zakresie opracowywania i przeprowadzania złożonych badań klinicznych natury onkologicznej i immuno-onkologicznej uzupełnia doświadczenie CATO w zakresie przepisów i usług opracowywania leków.

– CATO i SMS-oncology to potężne połączenie możliwości w zakresie wspierania małych i średnich koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych w innowacyjnych badaniach. Nasze firmy łączą wartości kulturowe na kanwie wysokiej jakości i spersonalizowanej obsługi klienta. Razem będziemy skupiać się na wzroście i polepszaniu usług w celu utworzenia wiodącego w branży przedsiębiorstwa specjalizującego się w złożonych obszarach leczenia, w tym onkologii, terapii komórkowej i genowej oraz lekach rzadkich – skomentował dr Mark A. Goldberg, przewodniczący wykonawczy w firmie CATO.

– Połączenie sił z CATO to ważny krok na drodze do realizacji naszego celu zapewniania klientom szerokiego zakresu usług na bazie wysokiego poziomu obsługi klienta, do którego nasi klienci są przyzwyczajeni. Możemy teraz oferować klientom większy zakres geograficzny w USA i Kanadzie, a także dodatkowy dostęp do wartościowego doświadczenia w opracowywaniu leków i przepisach. W szczególności cieszymy się, że będziemy mieli dostęp do wiedzy CATO na temat pracy z amerykańską Agencją Leków i Żywności – skomentowała Philine van den Tol, główna dyrektor wykonawcza w SMS-oncology.

Dyrektor Van den Tol i kadra zarządzająca nadal przewodzić będą działalności firmy. Dr Goldberg obejmie stanowisko przewodniczącego wykonawczego połączonego podmiotu. Firmy CATO i SMS-oncology będą prowadzić działalność pod swoimi markami aż do zakończenia wdrożenia nowej nazwy CATO SMS.

Fuzja firmy CATO z SMS-oncology jest najnowszym krokiem w ekspansji strategicznej firmy po inwestycji ze strony Water Street Healthcare Partners i JLL Partners w zeszłym roku. Inwestorzy w opiekę zdrowotną ogłosili niedawno nabycie THREAD, dostawcy innowacyjnej technologii umożliwiającej wirtualne prowadzenie badań. Firma CATO może wykorzystywać THREAD w przypadkach klientów, którzy chcą wykorzystać platformę do modernizacji badań klinicznych i rejestrów przez interakcje na bazie technologii.

Warunki finansowe fuzji nie zostały ujawnione. Doradcą finansowym SMS-oncology w zakresie fuzji była firma Achelous Partners LLC.

O SMS-oncology

SMS-oncology to wiodące w Europie przedsiębiorstwo CRO z pełnym wachlarzem usług skupiające się wyłącznie na onkologii. Dzięki unikatowemu modelowi działalności opierającemu się na integracji opracowywania leków onkologicznych z działalnością kliniczną firma SMS-oncology obejmuje cały łańcuch wartości od projektowania i planowania badań po zarządzanie i realizację faz od I do IV w badaniach onkologicznych. Licząc niemal 100 pracowników, firma SMS-oncology prowadzi działalność w ponad 20 krajach. Siedziba firmy znajduje się w okolicy lotniska Schiphol w Holandii, a EMEA w Amsterdamie. Firma prowadzi także lokalne biura w Belgii, Niemczech, Hiszpanii i krajach skandynawskich. SMS-oncology buduje kulturę wysokiej wydajności: dla zespołu ekspertów firmy liczy się doskonałość operacyjna, wyjątkowe wyniki i współpraca w realizacji celów klientów. Dodatkowe informacje: sms-oncology.com.

O Cato Research

Założona w 1988 r. przez dr. Allena Cato i Lyndę Sutton firma ma swoją siedzibę w okolicy Research Triangle Park w Karolinie Północnej. Cato Research specjalizuje się w usługach wsparcia w opracowywaniu leków dla klientów w branżach farmaceutycznej, biotechnologicznej i urządzeń medycznych. Usługi firmy obejmują cały zakres od projektowania i zarządzania badaniami przedklinicznymi i klinicznymi aż do składania dokumentów regulacyjnych koniecznych do pozyskania pozwoleń rynkowych. Licząc ponad 200 pracowników w biurach w USA, Europie, Kanadzie, Izraelu i RPA, zespół Cato Research nieustannie wykazuje się niedoścignionym poziomem responsywności, elastyczności, przywiązania do szczegółów i pasji do wprowadzania produktów klientów na rynek szybko i z zachowaniem wydajności kosztowej. Więcej informacji na temat Cato Research można znaleźć na stronie cato.com.

Related Links

http://cato.com



SOURCE Cato Research