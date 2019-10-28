Cato Research сообщила о слиянии с SMS-oncology

Сделка позволяет компании расширить спектр решений, направленных на поддержку процессов разработки лекарственных препаратов

ДАРЕМ (DURHAM), Северная Каролина, 28 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Cato Research, LLC (CATO) сегодня сообщила о слиянии с Specialized Medical Services-oncology BV (SMS-oncology). Основная цель сделки - расширить спектр глобальных решений, направленных на поддержку медико-биологических организаций, разрабатывающих современные лекарственные препараты. Совместная компания в будущем году получит новое название - CATO SMS.

Объединяя свои усилия, CATO и SMS-oncology наращивают свое присутствие в Европе и Северной Америке, углубляют собственную экспертизу в сфере онкологии и нормативно-правовом соответствии, а также расширяют портфель предлагаемых сервисов. Нидерландская компания SMS-oncology с головным офисом с Схипхоле является одной из немногих контрактных исследовательских организаций (КИО), предоставляющих полный спектр услуг со специализацией в области онкологии. Обширная компетенция узкоспециализированной КИО в разработке и проведении сложных онкологических и иммунно-онкологических исследований идеально дополняет знания CATO в сфере нормативно-правовой базы и услуги по разработке фармацевтических препаратов.

"Объединяясь, CATO и SMS-oncology создают мощную комбинацию возможностей, ориентированных на поддержку малых и средних предприятий биотехнологического и фармацевтического сектора в процессах инновационных исследований. Наши компании разделяют общие культурные ценности, в основе которых лежит приверженность высокому качеству и индивидуальному подходу к обслуживанию клиентов. Вместе мы стремимся расширять и оптимизировать наши сервисы для создания передового предприятия со специализацией в сложных терапевтических областях, включая онкологию, клеточную и генную терапию, а также редкие заболевания", - отметил исполнительный президент CATO д.м.н. Марк Голдберг (Mark A. Goldberg).

Генеральный директор SMS-oncology Филин ван ден Тол (Philine van den Tol) добавила: "Объединение с САТО - важный шаг к достижению нашей основной цели, заключающейся в предоставлении клиентам еще более широкого спектра решений и персонализированного обслуживания, которого они от нас ожидают. Отныне мы можем предложить нашим клиентам расширенное географическое присутствие в США и Канаде, а также доступ к дополнительной, и весьма ценной, компетенции в сфере разработки препаратов и соблюдения нормативно-правовых требований. Мы особенно рады привлечь опыт CATO во взаимодействии с Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами".

Г-жа Ван ден Тол вместе с командой руководства компании продолжат управление ее деятельностью. Д-р Голдберг займет пост исполнительного президента объединенной компании. CATO и SMS-oncology будут осуществлять деятельность под собственными брендами до перехода на новое название CATO SMS.

Слияние CATO с SMS-oncology - очередной шаг в стратегической экспансии компании, реализуемой с момента получения инвестиций Water Street Healthcare Partners и JLL Partners в прошлом году. Инвесторы из сферы здравоохранения недавно сообщили о приобретении THREAD - провайдера инновационных технологий, обеспечивающих возможности виртуальных исследований. CATO сможет привлекать THREAD к работе с клиентами, желающими использовать платформу компании для модернизации собственных клинических исследований и регистров посредством технологического взаимодействия.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Компания Achelous Partners LLC выступила финансовым консультантом SMS-oncology в вопросах слияния.

О компании SMS-oncology

SMS-oncology - ведущая европейская КИО, предоставляющая полный спектр услуг со специализацией в области онкологии. Благодаря уникальной бизнес-модели, предполагающей интеграцию процессов разработки онкологических препаратов и клинических исследований, SMS-oncology охватывает всю ценностную цепочку от разработки плана исследований до организации, управления и проведения испытаний препаратов фаз I-IV. Располагая штатом из почти 100 сотрудников, компания осуществляет свою деятельность в более чем 20 странах мира. Головной офис предприятия находится поблизости от голландского аэропорта Схипхол. Представительства SMS-oncology работают в Европейском агентстве лекарственных средств в Амстердаме, а также в Бельгии, Германии, Испании и странах Скандинавии. Компания следует принципам высокой продуктивности: профильная команда ее специалистов стремится к выдающимся результатам своей деятельности и взаимодействует в процессах достижения целей своих клиентов. Больше информации см. на сайте sms-oncology.com .

О компании Cato Research

Основанная в 1988 году д-ром Алленом Като (Аllen Cato) и Линдой Саттон (Lynda Sutton) компания Cato Research с головным офисом поблизости от парка "Исследовательский треугольник" в Северной Каролине специализируется на поддержке разработческих инициатив клиентов из фармацевтической, биотехнологической и медико-технической областей промышленности. Спектр предоставляемых компанией услуг охватывает все этапы от разработки и управления доклиническими и клиническими исследованиями до подачи нормативной документации, необходимой для получения разрешения на маркетинг. Располагая штатом из более чем 200 специалистов и представительствами в США, Европе, Канаде, Израиле и Южной Африке, Cato Research неизменно демонстрирует непревзойденный уровень восприимчивости, гибкости, внимания к деталям и стремления содействовать клиентам в оперативном и рентабельном выводе продуктов на рынок. Узнайте больше о Cato Research на сайте cato.com .

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SOURCE Cato Research