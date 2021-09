CATO SMS benoemt Dr. Teresa Nunes tot Chief Medical Officer

deelname aan opzet en supervisie van medische teams en operaties voor meer dan 100 klinische studies, in alle fasen (I-IV)

het leiden van wereldwijde multifunctionele teams en het beheren van onderzoeks- en ontwikkelingsbudgetten van miljoenen dollars, voor farmaceutische bedrijven en contractonderzoeksorganisaties (CRO's)

het adviseren en bijdragen aan talrijke wetenschappelijke adviesbijeenkomsten met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA) en Health Canada

het mede uitvinden van vijf gepatenteerde applicaties

publicatie van meer dan 50 collegiaal getoetste artikelen en presentatie van meer dan 80 wetenschappelijke samenvattingen bij klinisch onderzoek

"Teresa versterkt de al aanzienlijke medische expertise en ervaring van ons team, zowel in de breedte als in de diepte," aldus Mark A. Goldberg, M.D., uitvoerend voorzitter van CATO SMS. "Ze heeft uitgebreide ervaring in de branche, met een indrukwekkende achtergrond in het leiden van teams door complexe klinische studies, om nieuwe producten op de markt te brengen. Teresa's ervaring bouwt voort op een stevige ondergrond van wetenschappelijke kennis en innovatief denken van ons bedrijf, om klanten te helpen bij versneld leveren van nieuwe behandelingen aan patiënten die deze nodig hebben."

Dr. Nunes is afkomstig van Premier Research, waar ze vice-president en mondiaal hoofd medische zaken was en voegt zich nu dus bij CATO SMS. Andere leidinggevende, medische functies vervulde ze bij Vertex Pharmaceuticals, BlueClinical, PRA Health Sciences en Bial. Dr. Nunes bezit een Master in klinische farmacologie van de University of Surrey en een Master in bedrijfskunde van de Fernando Pessoa University. Zij behaalde haar doctorstitel in de geneeskunde aan de Universidade de Coimbra en is gecertificeerd in klinische farmacologie.

Over CATO SMS

CATO SMS is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor klinisch onderzoek, met inbegrip van strategisch advies en full-service klinische proefoperaties. Met meer dan 30 jaar ervaring in kleine en opkomende biofarmaceutische bedrijven ontwerpt CATO SMS effectief studies en voert die uit, van strategie tot goedkeuring, voor complexe indicaties en modaliteiten in een groot aantal therapeutische gebieden, met een bewezen expertisecentrum in de oncologie. Dankzij de deskundigheid van CATO SMS op het gebied van regelgeving, therapie en bedrijfsvoering kan het bedrijf doelstellingen halen en verwachtingen overtreffen. Ga naar CATO-SMS.com voor meer informatie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1613274/Teresa_Nunes.jpg

