CATO SMS DEVIENT ALLUCENT

Ce changement fait suite à une série de trois années d'acquisitions stratégiques*, dont la plus récente concerne le fournisseur de recherche clinique Pharm-Olam, qui ont doublé la taille de l'entreprise, renforcé et approfondi ses capacités, et élargi sa portée mondiale. Allucent est maintenant une organisation unifiée avec plus de 30 ans d'expérience, conçue pour aider les petites et moyennes entreprises de biotechnologie à réaliser des percées scientifiques.

À l'heure actuelle, les petites entreprises détiennent environ 70 % de la propriété intellectuelle de l'industrie biopharmaceutique et bénéficient souvent d'experts tiers possédant une expérience et des capacités cliniques et réglementaires pour s'assurer que leurs innovations ont les meilleures chances de succès. Allucent a été créée pour répondre à ce besoin, en offrant des capacités d'essais cliniques à service complet, une expertise thérapeutique approfondie, le développement de produits et des services de conseil.

Dérivé du verbe latin alluceo, Allucent signifie mettre en lumière quelque chose ou créer une opportunité. Le nouveau nom et la nouvelle image de marque unissent l'entreprise et ses employés dans un seul but : mettre l'accent sur les petites entreprises biopharmaceutiques innovantes et les aider à réaliser leur potentiel.

Mark A. Goldberg, M.D., président-directeur général d'Allucent, a déclaré :

« En trois petites années, nous avons transformé notre entreprise pour répondre aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises de biotechnologie. Notre nouveau nom, Allucent, met l'accent sur les clients que nous servons et aligne nos employés sur notre passion commune d'aider à mettre en lumière de nouvelles thérapies. Alors que nous poursuivons notre parcours de croissance, nous nous engageons à rester suffisamment grands pour tenir nos objectifs, mais suffisamment petits pour nous sentir concernés. »

Reposant sur une expertise approfondie et un modèle de partenariat haut de gamme, Allucent offre une vaste gamme de services spécialisés et d'expérience thérapeutique destinés aux petites et moyennes entreprises de biotechnologie, notamment :

Des solutions cliniques et réglementaires flexibles pour naviguer avec succès dans la complexité de la gestion des programmes multinationaux à un stade précoce et avancé du développement, y compris les opérations d'essais cliniques, la biométrie, les capacités d'essais décentralisés, la pharmacologie clinique, la modélisation et la simulation.

Une équipe de consultants mondiaux, axée sur le développement stratégique de produits, les affaires réglementaires et les soumissions réglementaires, avec une vaste expertise en matière de conformité clinique, non clinique, CMC et GxP.

Une solide expertise scientifique et en développement de médicaments dans des domaines et des modalités thérapeutiques clés et complexes, en mettant l'accent sur l'oncologie, la thérapie cellulaire et génique, les maladies rares et les vaccins.

Une main-d'œuvre mondiale de plus de 1 200 employés possédant une expérience clinique et technique approfondie avec un désir de rester proche des percées scientifiques.

Une vaste couverture géographique dans plus de 60 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe , en Inde et au Moyen-Orient.

*Les acquisitions récentes comprennent Array Biostatistics en 2020 , Nuventra en 2021 et Pharm-Olam en 2022

À propos d'Allucent

Allucent a pour mission d'aider à mettre en lumière de nouvelles thérapies en résolvant les défis distincts des petites et moyennes entreprises de biotechnologie. La société est spécialement conçue pour répondre à ce besoin non satisfait grâce à la convergence des principaux fournisseurs. Aujourd'hui, Allucent est un fournisseur mondial de solutions complètes de développement de médicaments, notamment le conseil, les opérations cliniques, la biométrie et la pharmacologie clinique dans une variété de domaines thérapeutiques. Avec plus de 30 ans d'expérience dans plus de 60 pays, l'approche de partenariat individualisé d'Allucent fournit des connaissances et une expertise axées sur l'expérience pour aider ses clients à naviguer avec succès dans la complexité de la fourniture de nouveaux traitements aux patients. Visitez le site Allucent.com pour en savoir plus.

