CATO SMS nomme le vice-président de la stratégie réglementaire

Le Dr Vesely a mené une brillante carrière au sein de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Plus récemment, il a occupé le poste de responsable scientifique des produits thérapeutiques en immunologie de l'agence pour l'évaluation des immunomodulateurs de l'équipe de riposte à la COVID-19. Le Dr Vesely a également dirigé le bureau de rhumatologie, de pneumologie, de gastroentérologie et d'immunologie de l'EMA. Il a rejoint l'agence en 2009 en tant qu'administrateur scientifique des médicaments pédiatriques.

Avant de rejoindre l'EMA, le Dr Vesely a acquis une vaste expérience dans des postes de professeur et de médecin dans des hôpitaux à travers l'Europe, notamment en tant qu'adjoint au chef du département de pédiatrie de l'hôpital pédiatrique de la faculté de Košice, en Slovaquie. Il est très apprécié pour ses contributions à la recherche et aux organisations professionnelles, notamment :

la publication de plus de 80 documents de recherche et articles dans des revues nationales et internationales ;

la participation à 10 essais cliniques et projets de recherche internationaux en rhumatologie pédiatrique

le rôle de coordonnateur national de la Slovaquie pour l'Organisation internationale pour les essais thérapeutiques en rhumatologie pédiatrique (Paediatric Rheumatology InterNational Trials Organisation (PRINTO))

les fonctions de président du 11e congrès et de membre du conseil de la Société européenne de rhumatologie pédiatrique (Paediatric Rheumatology European Society (PRES))

le rôle de membre du groupe de travail sur l'arthrite idiopathique juvénile pour les Mesures des résultats en rhumatologie (Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT))

« Richard apporte une autre dimension précieuse de connaissances thérapeutiques et d'expérience réglementaire européenne à notre équipe de leaders d'opinion mondiaux spécialisés dans la stratégie réglementaire et les demandes d'autorisation. Son large portefeuille de travaux avec des organismes médicaux et des organisations réglementaires de premier plan à travers l'Europe profitera énormément à nos clients, en particulier pour faire avancer leurs programmes de développement complexes », a déclaré Mark A. Goldberg, M.D., président exécutif de CATO SMS.

Le Dr Vesely a obtenu son diplôme de médecine à l'université Pavol Jozef Šafárik de Košice, en Slovaquie. Il maîtrise cinq langues, à savoir le slovaque, l'anglais, le tchèque, l'italien et le russe.

À propos de CATO SMS

CATO SMS est un fournisseur mondial de solutions de recherche clinique, comprenant des conseils stratégiques et des opérations d'essais cliniques à service complet. Avec plus de 30 ans d'expérience axée sur les besoins des petites entreprises bio-pharmaceutiques émergentes, CATO SMS conçoit et exécute efficacement des études ⁠— de la stratégie à l'approbation ⁠— dans des indications et des modalités complexes dans une variété de domaines thérapeutiques avec un centre d'excellence éprouvé en oncologie. L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. Veuillez visiter CATO-SMS.com pour plus d'informations.

