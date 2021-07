CATO SMS stelt President Of Clinical Trial Operations aan

De heer Millham komt naar CATO SMS met meer dan twintig jaar leiderschapservaring in globale farmaceutische, biotech- en contractonderzoeksorganisaties (CRO's). Hij heeft in de loop van zijn carrière wereldwijd wetenschappelijke teams, klinische ontwikkelingsprogramma's en activiteiten aangevoerd om het succes van kankertherapie te bevorderen. Hoogtepunten van de heer Millhams verwezenlijkingen omvatten:

tijdens zijn 17-jarige carrière bij Pfizer, het leiden van en bijdragen tot de ontwikkeling van stoffen tegen meerdere indicaties van kanker, inclusief long-, borst-, darm- en eierstokkanker;

toezicht houden op de ontwikkelingsactiviteiten en lanceren van een cruciaal klinisch fase 3-onderzoek naar metastatische borstkanker, met tegelijkertijd bevordering van de groei van het bedrijf als COO van Odonate Therapeutics;

leiden van het Oncology Center of Excellence, evenals beheerinitiatieven bij klinische studies voor diverse biotech- en farmaceutische klanten als Senior Vice President bij Syneos Health;

in zijn meest recente functie als Vice President of Strategic Alliances bij Caris Life Sciences: de uitbreiding en ontwikkeling van het Precision Oncology Alliance-netwerk van het bedrijf.

"Robert is een uitstekende toevoeging aan ons managementteam. Zijn werkervaring op het gebied van farma, biotech en CRO's geeft hem een uniek perspectief op alle aspecten van onze branche," zei Mark A. Goldberg, M.D., Executive Chairman, CATO SMS. "Roberts diepgaande expertise in het leiden van geneesmiddelenontwikkeling, vooral in het therapeutische gebied van de oncologie, zal ons vermogen om klinische studies uit te voeren en ondersteunen ten behoeve van onze biofarmaceutische klanten versterken en verbeteren."

De heer Millham was in de afgelopen twintig jaar auteur en medeauteur van meerdere collegiaal getoetste artikels, samenvattingen en presentaties. Hij heeft een masterdiploma in de farmaceutische geneeskunde van Hibernia College in Dublin, evenals een masterdiploma microbiologie van de University of New Hampshire. Hij bezit ook een bachelordiploma in de biologie van Middlebury College.

Over CATO SMS

CATO SMS is een provider van oplossingen voor gespecialiseerde klinische studies, met inbegrip van consultancy op het vlak van regelgeving, klinische farmacologie, de uitvoering van klinische studies en biometrie. Met meer dan dertig jaar ervaring gericht op de behoeften van kleine en opkomende biofarmaceutische bedrijven, ontwerpt en voert CATO SMS effectief studies uit - van strategie tot goedkeuring ⁠— in complexe indicaties en modaliteiten op verschillende therapeutische gebieden met bewezen expertise in oncologie. De regelgevende, therapeutische en operationele expertise van CATO SMS stelt het bedrijf in staat om doelen te bereiken en verwachtingen te overtreffen. Ga voor meer informatie naar CATO-SMS.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558452/Robert_Millham.jpg

SOURCE CATO SMS