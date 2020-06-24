Cavli Wireless представляет Hubble99: сотовая связь становится самым эффективным методом подключения устройств IoT к облаку

Обеспечение сетевого взаимодействия устройств IoT - это процесс с большим количеством участников. В нем задействованы производители модулей, телекоммуникационные операторы, провайдеры платформ. И сам процесс включает разнообразные этапы управления аппаратным обеспечением, сетевым подключением и подписками. На сегодняшний день общая себестоимость внедрения сотовых технологий для МСБ и корпоративных клиентов заметно выше по сравнению с другими вариантами - например, LoraWAN, Sigfox или Weightless. Высокая цена обусловлена расходами на сотовые модули, SIM-карты, данные и управление устройствами.

Hubble99 представляет собой попытку Cavli упростить сегодняшнюю раздробленную экосистему IoT путем реорганизации существующей ценностной цепочки и тем самым подготовить почву для оперативного и беспроблемного сетевого подключения миллиардов будущих устройств. План подписки Hubble99 объединяет сотовые IoT-модули с интегрированными eSIM, обеспечивающими возможность сетевого подключения по стандартам LTE и LPWAN в любой точке земного шара, а также управления устройствами и расходами с инфраструктурой службы сообщений. Отсутствие отдельной статьи расходов на сетевую аппаратуру обеспечивает клиентам 50% экономию уже в первый год пользования. На выбор абонентов представлены такие сотовые технологии, как LTE-CAT4/CAT1/GSM, NB-IoT, LTE-M, с сетевым покрытием в 160, 23 и 8 странах соответственно. Компания Cavli стремится преобразовывать сегмент сотовых IoT посредством самой рентабельного и гибкого плана для массового внедрения технологий Интернета вещей.

Генеральный директор Cavli Wireless Джон Мэтью (John Mathew) отмечает: "Мы уверены, что подключение каждого объекта физического мира к Интернету позволит эффективно решить множеств проблем и заметно повысить качество жизни людей. В этом заключается истинный потенциал "Интернета вещей". И с помощью Hubble99 мы хотим сделать его доступным бизнесу по всему земному шару".

Cavli Wireless, Inc.

Компания Cavli Wireless - разработчик технологий Интернета вещей , стремящийся демократизировать сегмент IoT c помощью программного и аппаратного обеспечения (сотовых модулей, устройств глобального сетевого взаимодействия и облачной платформы). Решения Cavlio помогают производителям IoT-продуктов и корпоративным клиентам создавать, внедрять и адаптировать свои разработки по всему земному шару с максимальной эффективностью и безопасностью.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Аджит Томас (Ajit Thomas), маркетинговый директор, [email protected], +1-650-535-1150

видео - https://www.youtube.com/watch?v=rFAP9anH0z8

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1195540/Cavli_Wireless_Hubble99.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1195541/Cavli_Wireless_Logo.jpg

SOURCE Cavli Wireless, Inc.