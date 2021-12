Caye International Bank designa a Luigi Wewege como Presidente

SAN PEDRO, Belice, 23 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La Junta Directiva de Caye International Bank se complace en anunciar el nombramiento de Luigi Wewege como el nuevo Presidente del banco. Wewege sucede a Peter Zipper, quien se jubiló después de más de una década de servicio en Caye. Wewege es el tercer presidente de Caye International Bank desde su fundación en 2003.

"Después de una búsqueda a nivel nacional que identificó a una serie de candidatos altamente calificados como posibles reemplazos para nuestro presidente jubilado, la actual Junta directiva se complace en anunciar que hemos seleccionado al candidato interno Luigi Wewege", afirmó Joel Nagel, Presidente de la Junta Directiva. "Estamos seguros de que el Sr. Wewege está mejor calificado para dirigir a nuestro talentoso, resiliente y dedicado personal para nuestro próximo capítulo, a medida que continuamos nuestro crecimiento hacia el futuro y nos convertimos en el principal banco internacional de la región".

El Sr. Wewege es un ejecutivo bancario apasionado y progresista con experiencia comprobada en impulsar el crecimiento a través de una combinación de implementación de nuevas tecnologías financieras, reestructuración organizacional y nuevos procesos. Su experiencia también incluye banca digital, liderazgo en tecnología financiera, planificación estratégica, desarrollo de productos, innovación, gestión de ventas globales, marketing omnicanal y transformación empresarial.

Luigi Wewege se desempeñó anteriormente como vicepresidente sénior y director de Banca Privada en Caye International Bank, donde ayudó a liderar el crecimiento de dos dígitos en activos, clientes y depósitos. Cuando Wewege se incorporó a Caye en 2017, la institución era el quinto banco internacional más grande de Belice por concepto de depósitos totales. Ahora que está listo para asumir su nuevo cargo como presidente del banco, Caye será reconocido en breve como el banco internacional más grande del país.

"Me entusiasma y me enorgullece seguir siendo parte del equipo de Caye International Bank, en el marco de su misión de larga data de ser el principal banco privado extraterritorial", sostuvo Wewege. "Este es un momento importante para nuestro banco internacional después de los casi dos años de interrupción causados por la pandemia, y espero con ansias atender a los clientes y al personal de Caye como su Presidente".

Wewege cuenta con un MBA en Negocios Internacionales de la MIB Trieste School of Management de Italia, así como una licenciatura en Administración de Negocios con una triple titulación en finanzas, negocios internacionales y gestión de la Universidad de Missouri-St. Louis. Fuera del banco, se desempeña como instructor en la FinTech School de California y es miembro invitado del Forbes Finance Council. Anteriormente, Luigi fue coautor de una investigación económica que fue presentada ante el Congreso de los Estados Unidos y es también el autor del libro The Digital Banking Revolution, que está disponible en las principales librerías internacionales.

Acerca de Caye International Bank

Desde 2003, Caye es el único banco internacional con sede en la hermosa isla de Ambergris Caye en Belice, Centroamérica. La licencia bancaria de Caye le permite proveer servicios financieros a personas y corporaciones ubicadas fuera de Belice. El banco ofrece una gama completa de cuentas y servicios financieros tradicionales y no tradicionales en múltiples divisas. La solicitud de apertura de cuentas es un proceso sencillo que se puede realizar en línea desde cualquier lugar del mundo. Caye International Bank recibió recientemente el premio "Best Offshore Bank for CARICOM 2021" otorgado por International Investor Magazine, así como el premio "Private Bank of the Year for LATAM 2021" otorgado por Pan Finance Magazine.

