Caye International Bank nomeia Luigi Wewege como presidente

SAN PEDRO, Belize, 23 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O conselho de administração do Caye International Bank tem o prazer de anunciar a nomeação de Luigi Wewege como o novo presidente do banco. Luigi Wewege ocupará o lugar de Peter Zipper, que se aposentou depois de mais de uma década de serviços prestados ao Caye. Wewege é o terceiro presidente do Caye International Bank desde sua fundação em 2003.

"Após uma busca nacional que identificou vários candidatos altamente qualificados como possíveis substitutos para nosso presidente aposentado, o atual conselho de administração tem o prazer de anunciar que selecionamos o candidato interno Luigi Wewege", disse Joel Nagel, presidente do conselho. "Estamos confiantes de que Luigi Wewege é a pessoa melhor qualificada para liderar nossa equipe talentosa, resiliente e dedicada em nossa próxima fase conforme continuamos nosso crescimento no futuro e nos tornarmos o banco Internacional mais importante da região!"

Luigi Wewege é um executivo do setor bancário apaixonado e progressista com experiência comprovada na promoção do crescimento por meio da combinação de implementação de novas tecnologias financeiras, reestruturação organizacional e novos processos. Sua experiência também inclui banco digital, liderança em fintech, planejamento estratégico, desenvolvimento de produtos, inovação, gestão global de vendas, marketing multicanal e transformação de negócios.

Luigi Wewege já atuou anteriormente como vice-presidente sênior e diretor de Private Banking do Caye International Bank, onde ajudou a liderar o crescimento de dois dígitos em ativos, clientes e depósitos. Quando Luigi ingressou no Caye em 2017, o banco era o quinto maior banco internacional em total de depósitos em Belize. Agora, ao estar pronto para assumir sua nova função como presidente do banco, o Caye em breve será reconhecido como o maior banco internacional do país.

"Estou animado e orgulhoso por continuar a fazer parte da equipe do Caye International Bank, em sua missão de longo prazo de ser o principal banco privado offshore", disse Wewege. "Este é um momento importante para nosso banco internacional após os quase dois anos de interrupção criados pela pandemia, e estou animado para atender os clientes e funcionários do Caye como presidente."

Wewege tem um MBA em negócios internacionais da MIB Trieste School of Management na Itália, bem como um bacharelado em ciência em administração de empresas com enfoque triplo nas áreas de finanças, negócios internacionais e administração pela Universidade de Missouri-St. Louis. Fora do banco, ele atua como instrutor na FinTech School, na Califórnia, e é membro convidado do Forbes Finance Council. Luigi foi coautor de pesquisas econômicas que foram apresentadas no Congresso dos Estados Unidos e também é o autor do livro: The Digital Banking Revolution, que está disponível em todas as principais livrarias internacionais.

Sobre o Caye International Bank

Desde 2003, o Caye é o único banco internacional com sede na bela ilha de Ambergris Caye, em Belize, América Central. A licença bancária do Caye permite que o banco realize serviços financeiros tanto com indivíduos quanto com empresas localizadas fora de Belize. O banco oferece uma gama completa de serviços financeiros tradicionais e não tradicionais e contas em várias moedas. Um pedido para abertura de conta é um processo simples e pode ser facilitado on-line a partir de qualquer lugar do mundo. Recentemente, o Caye International Bank recebeu o prêmio de Melhor Banco Offshore da CARICOM em 2021 concedido pela revista International Investor, além de Banco Privado do Ano da América Latina em 2021 concedido pela revista Pan Finance.

