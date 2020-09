CB Insights acquiert Blockdata, aux Pays-Bas, pour démêler l'écosystème technologique de chaîne de blocs et de registre distribué (DLT)

La technologie de Blockdata synthétise de vastes quantités de renseignements non structurés sur l'écosystème des chaînes de blocs pour permettre aux institutions financières, gouvernements et entreprises de prendre en toute confiance leurs décisions sur les utilisations, entreprises et projets à privilégier

NEW YORK, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- CB Insights , qui permet aux entreprises les plus importantes au monde de prendre des décisions technologiques plus intelligentes, a fait l'acquisition de Blockdata , une entreprise néerlandaise de logiciels qui réalise le suivi de l'économie mondiale des chaînes de blocs.

Blockdata fournit des données différenciées et des renseignements prédictifs sur l'écosystème technologique en pleine croissance, mais de plus en plus complexe, de chaîne de blocs et de registre distribué. La technologie de Blockdata permet aux institutions financières, gouvernements et entreprises de déterminer les utilisations les plus crédibles des chaînes de blocs et de cibler les meilleures entreprises et les meilleurs projets avec lesquels travailler. En fin de compte, cela permet aux clients de réduire considérablement l'incertitude, le temps et les efforts pour passer de la découverte de la technologie à la décision.

Il s'agit de la deuxième acquisition de CB Insights après celle, en juillet 2020, des actifs de Dow Jones VentureSource. Les deux opérations de fusion et acquisition fournissent aux clients de CB Insights des données et des renseignements exclusifs qui leur permettront non seulement de comprendre la technologie, mais également de prendre des décisions plus rapidement et en toute confiance.

Les premières discussions entre les entreprises ont débuté par une technique de type « cold emailing » et nous avons trouvé un accord de manière virtuelle en moins de 3 mois. À la suite de cette acquisition, CB Insights ouvrira en outre un bureau à Amsterdam. Blockdata demeurera une entité autonome avec sa propre équipe et sera accessible de manière indépendante. Elle sera également accessible aux clients de CB Insights.

« Nous sommes très heureux que l'équipe de Blockdata se joigne à nous à ce moment clé pour le secteur de la technologie de registre distribué (DLT). Au cours des huit derniers mois, nous avons vu l'activité des clients autour des chaînes de blocs s'accélérer considérablement. D'une activité considérée comme possible ou probable, elle est devenue une activité concrète. Alors que les clients réfléchissent à la façon d'utiliser la technologie de chaîne de blocs pour stimuler la croissance ou améliorer les opérations, nous sommes ravis de leur fournir l'intelligence dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus rapidement et en toute confiance », a déclaré Anand Sanwal, PDG et cofondateur de CB Insights.

« Nous sommes convaincus que la technologie de registre distribué jette les bases d'une économie véritablement numérique et nous voulons aider les gens à pénétrer et à naviguer dans cet espace complexe. Nous admirons CB Insights depuis longtemps et cette acquisition nous permet de développer notre équipe ici, à Amsterdam, et de continuer à développer des outils de prochaine génération qui aideront les gens à suivre l'évolution de cette technologie », a déclaré Jonathan Knegtel, cofondateur de Blockdata.

À propos de CB Insights

CB Insights conçoit des logiciels qui permettent aux meilleures entreprises du monde de découvrir, de comprendre et de prendre en toute confiance des décisions technologiques. En combinant les données, les connaissances d'experts et les outils de gestion du travail, les clients gèrent leur processus de création de technologie de bout en bout sur CB Insights. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.cbinsights.com .

À propos de Blockdata

Blockdata synthétise de grandes quantités de renseignements non structurés relatifs à l'écosystème de chaînes de blocs et de DLT pour permettre aux institutions financières, gouvernements et entreprises de prendre leurs décisions en toute confiance sur les utilisations, entreprises et projets à privilégier. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web blockdata.tech .

